С этой заправкой винегрет заиграет по-новому: стоит раз попробовать и всегда будете так готовить

Приготовьте изысканный винегрет с ароматной заправкой. С ней салат заиграет по-новому! Вкус получается сбалансированным и насыщенным: сладковатые ноты свеклы и моркови гармонируют с кислинкой капусты и огурцов, а заправка с ароматом нерафинированного масла и пикантной горчицей объединяет все ингредиенты.

Вам понадобится: 3 отварные свеклы, 4 картофелины, 2 моркови, 200 г квашеной капусты, 100 г соленых огурцов, луковица, 150 г консервированного горошка. Для заправки смешайте 5 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла, 1 ст. л. уксуса 6%, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. сахара и соль по вкусу. Овощи нарежьте кубиками, лук — полукольцами, соедините с капустой и горошком. Залейте заправкой и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 30 минут в холодильнике.

Этот винегрет особенно хорош с черным хлебом и прекрасно подходит к мясным блюдам! Стоит один раз попробовать, и всегда будете так готовить.

