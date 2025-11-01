Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 22:38

С этой заправкой винегрет заиграет по-новому: стоит раз попробовать и всегда будете так готовить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте изысканный винегрет с ароматной заправкой. С ней салат заиграет по-новому! Вкус получается сбалансированным и насыщенным: сладковатые ноты свеклы и моркови гармонируют с кислинкой капусты и огурцов, а заправка с ароматом нерафинированного масла и пикантной горчицей объединяет все ингредиенты.

Вам понадобится: 3 отварные свеклы, 4 картофелины, 2 моркови, 200 г квашеной капусты, 100 г соленых огурцов, луковица, 150 г консервированного горошка. Для заправки смешайте 5 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла, 1 ст. л. уксуса 6%, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. сахара и соль по вкусу. Овощи нарежьте кубиками, лук — полукольцами, соедините с капустой и горошком. Залейте заправкой и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 30 минут в холодильнике.

Этот винегрет особенно хорош с черным хлебом и прекрасно подходит к мясным блюдам! Стоит один раз попробовать, и всегда будете так готовить.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Копеечный» со шпротами и плавленым сырком: просто, дешево, а вкус — настоящий отвал башки.

