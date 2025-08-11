Без тонны масла! Кабачковые шайбочки с творогом — очень вкусно и просто!

Без тонны масла! Кабачковые шайбочки с творогом — очень вкусно и просто!

Кабачковые шайбочки с творогом — воздушное летнее чудо. Когда молодые кабачки пошли в рост, а душа просит чего-то легкого и сытного одновременно, эти нежные котлетки-шайбочки станут идеальным решением. Они получаются такими воздушными, что буквально тают во рту, а творог добавляет приятную кислинку и делает их невероятно сочными.

Как приготовить:

Два молодых кабачка натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте 100 г зернистого творога — он даст ту самую интересную текстуру. Вбейте 2 яйца, всыпьте 50-70 г муки (ровно столько, чтобы масса стала похожей на густую сметану), чайную ложку разрыхлителя и щепотку прованских трав для аромата. Посолите, поперчите и хорошенько перемешайте.

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные круглые шайбочки. Обжаривайте на среднем огне под крышкой 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте сразу же, пока они горячие — со сметаной или натуральным йогуртом, посыпав свежей зеленью.

Эти котлетки хороши тем, что творог не дает им быть пресными, а кабачки сохраняют нежность. Они отлично хранятся в холодильнике пару дней — просто разогрейте на сухой сковороде, и они снова станут аппетитными.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.