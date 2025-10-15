Без духовки и возни с тестом — очень вкусный и нежный капустный пирог на сковороде: рецепт-пятиминутка

Когда хочется домашней выпечки, но нет времени ждать, пока духовка разогреется, этот рецепт становится настоящим спасением. Пирог с капустой на сковороде готовится быстрее, чем пицца, а получается на удивление сочным и нежным. Секрет в том, что мы не будем возиться с дрожжевым тестом — основу составляет простая сметанная заливка, которая идеально сочетается с тушеной капустой. Такой пирог хорош и горячим, и холодным, его можно брать с собой на работу или дать детям в школу. Это блюдо доказывает, что для вкусной выпечки не нужны ни время, ни особые кулинарные навыки.

Для приготовления вам понадобится: 400 г капусты, 1 луковица, 2 яйца, 5 ст. л. муки, 200 г сметаны, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, перец, растительное масло. Капусту тонко нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте капусту, посолите, поперчите и тушите под крышкой 15 минут. Для теста смешайте яйца со сметаной, добавьте муку с разрыхлителем, взбейте венчиком до гладкости. На сковороду с антипригарным покрытием выложите капусту, разровняйте. Залейте сметанным тестом, накройте крышкой. Готовьте на среднем огне 15–20 минут до румяного низа. Затем переверните с помощью тарелки и подрумяньте с другой стороны еще 5–7 минут. Подавайте пирог горячим со сметаной или своим любимым соусом. Он особенно хорош с томатным или чесночным соусом.

