Арестованы шестеро священнослужителей Арагацотнской епархии ААЦ

Недавно были задержаны шесть священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской Апостольской Церкви, включая епископа Мкртыча Прошяна, сообщил адвокат Ара Зограбян в беседе с Sputnik Армения. Он также уточнил, что вместе с духовными лицами задержаны и гражданские лица.

На данный момент в Следственном комитете находятся иереи Парен Аракелян (настоятель Сагмосаванка, — NEWS.ru), Манук Зейналян, Айк Саакян, Гевонд Гапоян, Мкртич Еранян, — сказал правозащитник.

Официальные комментарии от правоохранительных структур пока отсутствуют. Информация о предъявленных обвинениях не раскрывается, однако Зограбян высказал предположение о возможной связи задержаний с недавним заявлением священника Арама. Он говорил о фактах принуждения к участию в акциях оппозиции в 2021 году.

Ранее стало известно, что за последние полтора месяца движение «По-нашему» в Армении пополнилось пятью тысячами новых участников. Как сообщил координатор движения Нарек Карапетян, организация уже обладает сформированной командой и может продемонстрировать конкретные достижения. Ежедневно поступают сотни обращений от граждан, готовых оказать движение свою поддержку. Если текущая динамика роста сохранится, то через несколько месяцев количество участников может достигнуть десятков тысяч.