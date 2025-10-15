Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:36

Арестованы шестеро священнослужителей Арагацотнской епархии ААЦ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Недавно были задержаны шесть священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской Апостольской Церкви, включая епископа Мкртыча Прошяна, сообщил адвокат Ара Зограбян в беседе с Sputnik Армения. Он также уточнил, что вместе с духовными лицами задержаны и гражданские лица.

На данный момент в Следственном комитете находятся иереи Парен Аракелян (настоятель Сагмосаванка, — NEWS.ru), Манук Зейналян, Айк Саакян, Гевонд Гапоян, Мкртич Еранян, — сказал правозащитник.

Официальные комментарии от правоохранительных структур пока отсутствуют. Информация о предъявленных обвинениях не раскрывается, однако Зограбян высказал предположение о возможной связи задержаний с недавним заявлением священника Арама. Он говорил о фактах принуждения к участию в акциях оппозиции в 2021 году.

Ранее стало известно, что за последние полтора месяца движение «По-нашему» в Армении пополнилось пятью тысячами новых участников. Как сообщил координатор движения Нарек Карапетян, организация уже обладает сформированной командой и может продемонстрировать конкретные достижения. Ежедневно поступают сотни обращений от граждан, готовых оказать движение свою поддержку. Если текущая динамика роста сохранится, то через несколько месяцев количество участников может достигнуть десятков тысяч.

СНГ
Армения
священники
задержания
