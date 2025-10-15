Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 09:45

Такой быстрый медовик еще не делала: всего 12 минут — и готово. Вкус невероятный

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Такой быстрый медовик еще не делала: всего 12 минут — и готово. Ольга Лунгу делится рецептом медового торта, который готовится без раскатки коржей, но по вкусу превосходит классический. Проще простого, а вкус изумительный, отмечает она. Для десерта нужны мёд, масло, мука, яйца, сливки, сметана и чернослив.

Для коржей в сотейнике на слабом огне растапливают 180 г сливочного масла, 120 г сахара и 120 г мёда до однородной массы, не кипятя. Добавляют 1 ч. л. соды, мешают до пены и варят до карамельного оттенка. Сняв с огня, всыпают щепотку соли, слегка остужают. Вводят 4 яйца по одному, быстро перемешивая, затем 300 г муки, замешивая гладкое тесто. Жидкое тесто выливают на противень с пергаментом, распределяют и пекут при 180 °C 11-12 минут.

Готовый корж обрезают, делят на 4 части. Для крема взбивают 500 мл сливок (33%) до пиков, добавляют 20 г ванильного сахара, 80 г сахарной пудры и 500 г сметаны, перемешивая до воздушности. Чернослив (120 г) мелко режут, при необходимости замачивая. Торт собирают, промазывая коржи кремом и посыпая черносливом. Верх и бока покрывают кремом, посыпают крошкой из обрезков. Пропитывают в холодильнике 3-4 часа, лучше ночь.

Медовик выходит мягким, с насыщенным вкусом мёда, нежным кремом и ноткой чернослива. Идеальный десерт к чаю!

медовик
торт
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
