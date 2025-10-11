Надоели скучные сырники? Готовим по-новому с морковью в духовке — очень вкусно! Они получаются такими сочными, яркими и по-настоящему домашними. Идеальный завтрак или полезный перекус, который порадует и взрослых, и детей. Готовятся в духовке, так что выходят легкими и даже более полезными, чем жареные.

Ингредиенты

Творог 2% — 180 г

Морковь — 80 г

Яйцо — 1 штука

Мука кукурузная — 2 ст. л.

Мука цельнозерновая — 1 ст. л.

Изюм — 1 ст. л.

Сахарозаменитель — по желанию

Ванилин — 1 пакетик

Приготовление

Сначала морковь нужно натереть на мелкой терке. В миске смешиваем натертую морковь, яйцо и творог, хорошо всё перемешиваем до однородности. Затем всыпаем оба вида муки и ванилин. Изюм лучше заранее замочить в горячей воде, чтобы он стал мягким, потом обвалять его в щепотке муки и добавить в тесто. Тесто тщательно вымешиваем. Оно будет довольно мягким. Теперь можно слепить аккуратные сырники. Каждый слегка обваливаем в муке и выкладываем на противень, который лучше слегка смазать маслом. Отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, и выпекаем около 15 минут, пока сырники не подрумянятся снизу и сверху. Подавать их лучше всего со сметаной или натуральным йогуртом, пока они еще теплые.

