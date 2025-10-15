Россиянам облегчили процесс оформления налоговых вычетов Вице-премьер Григоренко: налоговые вычеты теперь можно оформить на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» стал доступен новый сервис для оформления налоговых вычетов, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Данная опция позволяет гражданам получить налоговые льготы по самым востребованным категориям в цифровом формате, передает ТАСС.

Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала. Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов. Жизненная ситуация запущена в рамках федерального проекта «Государство для людей», — сказал Григоренко.

Вице-премьер напомнил, что механизм вычета позволяет уменьшить сумму подоходного налога либо вернуть часть средств, уже перечисленных в бюджет. Наиболее распространенными основаниями для его получения являются расходы на медицинские услуги, образовательные программы и занятия спортом.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги. По словам авторов инициативы, питомцы тоже являются частью семьи.