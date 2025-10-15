Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 09:35

Будет хрустеть на зубах и даст много сока: два самых лучших дня для квашения капусты в октябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выбор времени для квашения капусты — это целая наука, основанная на многовековых наблюдениях наших предков. Согласно народной традиции, идеальный период начинается после 14 октября — праздника Покрова Пресвятой Богородицы. К этому времени кочаны успевают набрать необходимую сладость и плотность, что гарантирует идеальное брожение и хрустящий результат.

Особое внимание уделяется лунным фазам. Категорически не рекомендуется заниматься заготовкой в полнолуние — капуста получится мягкой и может быстро испортиться. Лучшим временем считаются пятые-шестые сутки после новолуния, когда лунная активность способствует идеальному брожению. В октябре 2025 года такие дни выпадают на 26-е и 27-е число. Для защиты от перекисания опытные хозяйки добавляли в заготовку осиновую веточку — природный антисептик. Важно использовать поздние сорта белой капусты с плотными кочанами, которые сохраняют свои свойства до декабря. Соблюдение этих простых правил поможет приготовить по-настоящему хрустящую и ароматную закуску.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Дело не в молоке и не в яйцах: вот что делали с омлетом ради пышности — секрет столовых СССР
Общество
Дело не в молоке и не в яйцах: вот что делали с омлетом ради пышности — секрет столовых СССР
Квашеная капуста «Трёхдневка»: получается сочной и хрустящей. Рецепт-находка без возни и долгого ожидания
Общество
Квашеная капуста «Трёхдневка»: получается сочной и хрустящей. Рецепт-находка без возни и долгого ожидания
Квашеная капуста с ржаной мукой! Теперь всегда только этот рецепт! Ну очень вкусная капуста
Общество
Квашеная капуста с ржаной мукой! Теперь всегда только этот рецепт! Ну очень вкусная капуста
Без духовки и возни с тестом — очень вкусный и нежный капустный пирог на сковороде: рецепт-пятиминутка
Общество
Без духовки и возни с тестом — очень вкусный и нежный капустный пирог на сковороде: рецепт-пятиминутка
Названы серьезные причины чрезмерной линьки у домашних животных
Life Style
Названы серьезные причины чрезмерной линьки у домашних животных
квашеная капуста
рецепты
советы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 20 малолетних детей внесли в базу «Миротворца»
Жительница Германии удивилась одной детали в семейном быту русских женщин
Стало известно, почему Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ
Финляндия поднялась в топ антирейтинга ЕС по безработице после начала СВО
Стало известно, как «Герани» повлияют на перелом хода СВО
Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России объяснили, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО
Константинов предупредил о последствиях передачи Tomahawk Киеву
Россияне стали держать меньше наличных в кошельках
«Достал пистолет»: боец рассказал об «особой» подлости наемников ВСУ
В МВД предупредили россиян о рисках «легкого заработка» за границей
Стало известно о панике Киева из-за одного действия ВС России
Врач перечислил тревожные признаки развития рака молочной железы
На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда
Момент массовой аварии в Уфе попал на видео
Онколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы
Скандально уволенный в Самарской области чиновник оказался в больнице
Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+
В РФС заявили об изменении позиции Европы касательно возвращения России
ВСУ остались «без глаз» в Константиновке после удара ВС России
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.