Будет хрустеть на зубах и даст много сока: два самых лучших дня для квашения капусты в октябре

Выбор времени для квашения капусты — это целая наука, основанная на многовековых наблюдениях наших предков. Согласно народной традиции, идеальный период начинается после 14 октября — праздника Покрова Пресвятой Богородицы. К этому времени кочаны успевают набрать необходимую сладость и плотность, что гарантирует идеальное брожение и хрустящий результат.

Особое внимание уделяется лунным фазам. Категорически не рекомендуется заниматься заготовкой в полнолуние — капуста получится мягкой и может быстро испортиться. Лучшим временем считаются пятые-шестые сутки после новолуния, когда лунная активность способствует идеальному брожению. В октябре 2025 года такие дни выпадают на 26-е и 27-е число. Для защиты от перекисания опытные хозяйки добавляли в заготовку осиновую веточку — природный антисептик. Важно использовать поздние сорта белой капусты с плотными кочанами, которые сохраняют свои свойства до декабря. Соблюдение этих простых правил поможет приготовить по-настоящему хрустящую и ароматную закуску.

