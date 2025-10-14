Квашеная капуста «Трёхдневка»: получается сочной и хрустящей. Рецепт-находка без возни и долгого ожидания

Этот рецепт квашеной капусты «Трёхдневка» — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит хрустящую и вкусную закуску, но не хочет долго ждать. Главный секрет в том, что капуста не мнется с солью, а заливается специально приготовленным рассолом, который и запускает процесс быстрого брожения. Уже через три дня вы получите ароматную, в меру кислую и невероятно сочную капусту, которую можно подавать как самостоятельный салат с луком и маслом или использовать для приготовления щей. Она получается на удивление хрустящей и свежей, а благодаря горячей заливке процесс идет гораздо быстрее.

Для приготовления вам понадобится: примерно 2-2,5 кг белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 1 литр воды, 1 столовая ложка соли и 1 столовая ложка сахара. По желанию можно добавить для аромата 5 горошин черного перца и пару лавровых листов. Капусту нужно нашинковать тонкой соломкой, а морковь натереть на крупной терке. Овощи слегка перемешайте, но не мните. Плотно уложите смесь в чистую трехлитровую банку, переслаивая специями, если вы их используете. Теперь приготовьте рассол: в кипящую воду добавьте соль и сахар, прокипятите пару минут до полного растворения и сразу же залейте капусту этим горячим рассолом. Банку поставьте в миску, так как в процессе брожения часть жидкости может выливаться через край. Оставьте капусту при комнатной температуре на 3 дня, не забывая 2-3 раза в день протыкать ее длинной деревянной палочкой или ножом до самого дна, чтобы выпускать скопившиеся газы. Без этого капуста может получиться горькой. Через три дня готовую капусту нужно переставить в холодильник или другое прохладное место, чтобы остановить брожение.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.