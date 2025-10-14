Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 18:51

Поддержавшего ВС России инвестора обязали заплатить Украине в 30 раз больше

В Эстонии поддержавшего армию России инвестора обязали заплатить Украине

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Суд Эстонии постановил взыскать с местного инвестора, который пожертвовал криптовалюту в фонд поддержки российских военных, компенсацию Украине в 30 раз больше исходной суммы, сообщает Eesti Ekspress. По данным издания, донат Вооруженным силам РФ составил $50 (4 тыс. рублей). Теперь мужчина должен будет выплатить Украине $1640 (131 тыс. рублей).

Кульминацией дела стало соглашение о признании вины, по которому криптоинвестор согласился выплатить украинской благотворительной организации в 30 раз больше суммы, ранее пожертвованной в пользу российских солдат, — сказано в материале.

В публикации отмечается, что криптоинвестор в 2022 году три раза отправил деньги организации, сотрудничающей с российской армией. Как пишет издание, она закупает снаряжение для бойцов СВО.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Центробанк должен создать механизм, который позволит блокировать донаты в пользу ВСУ. Он отметил, что сейчас трудно отследить, куда именно уходят пожертвования, сделанные через компьютерные игры. По словам Горелкина, если разработчик переводит деньги ВСУ, такой ресурс необходимо заблокировать.

Эстония
донаты
суды
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балашиху могут подключить к системе МЦД-4
Родительские собрания хотят перевести на удаленку
Новый лидер Мадагаскара анонсировал референдум и выборы
Стало известно о неожиданном государственном визите в Москву 15 октября
США готовят крупное объявление о поставках оружия Украине
Диетолог рассказала, чем опасна нехватка витамина D
Киллер с ножом и мертвый одноклассник: главные ЧП дня
Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США
Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ
Дружеский матч в баре привел к травме у посетителя и травле официантки
США выбыли из топ-10 рейтинга «сильных» паспортов мира
Маркетплейс обязали выплатить 415 тыс. рублей за недоставленный телевизор
Экс-глава военной лаборатории получил «условку» за хищение 195 млн рублей
Раскрыто, как повлияют ограничения продажи алкоголя на Алтае на турпоток
Вместо кастинга интим: московского фотографа обвинили в харассменте
Стало известно число полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное»
Киану Ривз впервые отреагировал на сплетни о тайной свадьбе
Расторгуев рассказал, какой должна быть помощь детям
В Краснодарском крае опровергли фейк о топливных доносах для чиновников
С россиян перестанут просить справки 2-НДФЛ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.