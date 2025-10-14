Поддержавшего ВС России инвестора обязали заплатить Украине в 30 раз больше

Суд Эстонии постановил взыскать с местного инвестора, который пожертвовал криптовалюту в фонд поддержки российских военных, компенсацию Украине в 30 раз больше исходной суммы, сообщает Eesti Ekspress. По данным издания, донат Вооруженным силам РФ составил $50 (4 тыс. рублей). Теперь мужчина должен будет выплатить Украине $1640 (131 тыс. рублей).

Кульминацией дела стало соглашение о признании вины, по которому криптоинвестор согласился выплатить украинской благотворительной организации в 30 раз больше суммы, ранее пожертвованной в пользу российских солдат, — сказано в материале.

В публикации отмечается, что криптоинвестор в 2022 году три раза отправил деньги организации, сотрудничающей с российской армией. Как пишет издание, она закупает снаряжение для бойцов СВО.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Центробанк должен создать механизм, который позволит блокировать донаты в пользу ВСУ. Он отметил, что сейчас трудно отследить, куда именно уходят пожертвования, сделанные через компьютерные игры. По словам Горелкина, если разработчик переводит деньги ВСУ, такой ресурс необходимо заблокировать.