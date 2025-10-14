Дружеский матч в баре привел к травме у посетителя и травле официантки

Дружеский матч в баре привел к травме у посетителя и травле официантки Официантка помогла посетителю победить в матче по армрестлингу и ее затравили

В питерском пабе рассказали о травле официантки, из-за которой клиент сломал руку во время дружеского матча по армрестлингу, сообщает Telegram-канал «Подъем». 13 октября стало известно, что в кельтском пабе Kilt & 7 pints проходил дружеский матч между двумя посетителями, девушка попыталась помочь одному из участников. Он победил, а проигравший попал в травмпункт.

Видео состязания показали в соцсетях и девушку подвергли травле. Представители паба рассказали, что официантка «очень переживает» из-за «трагической случайности». В пабе добавили, что готовы оказать помощь пострадавшему.

Странно видеть утверждения, что руку сломала именно официантка. В этой трагической случайности участвовал еще и друг пострадавшего, также прилагавший определенные усилия. На данный момент официантка не работает в заведении, — уточнили в пабе.

Источник канала сообщил, что пострадавший в бар не обращался, но приходил его друг. Он отказался от предложенной помощи в лечении, но написал заявление в полицию.



Ранее нетрезвый посетитель бара в Киеве устроил стрельбу в заведении. Мужчина захотел познакомиться с приглянувшейся ему посетительницей, но та ответила отказом и за нее заступился спутник. Отвергнутый киевлянин достал пистолет и открыл огонь. Завязалась драка, в которой пострадала девушка, попытавшая обезвредить стрелка, но получила удар креслом по голове.