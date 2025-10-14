Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 19:02

В Краснодарском крае опровергли фейк о топливных доносах для чиновников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Оперштаб Кубани опроверг слухи о якобы обязанности чиновников доносить силовикам о фактах распространения информации по нехватке топлива. В Telegram-канале ведомства уточнили, что в Сети появилось фейковое постановление главы региона на соответствующую тему.

В мессенджерах и соцсетях распространяется поддельное постановление губернатора «Об обеспечении стабильности топливного рынка» <…> В тексте говорится, что муниципальные власти теперь якобы обязаны сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения информации о нехватке топлива. Это фейк, — гласит сообщение.

В оперштабе уточнили, что в поставках топлива из-за рубежа на местные АЗЭС нет никакой необходимости. Россия как крупнейшая нефтяная держава полностью обеспечивает себя ГСМ, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Калининградская область ощутила последствия общероссийского дефицита нефтепродуктов, на ряде АЗС временно пропал бензин АИ-92, цены на топливо взлетели. По информации журналистов, проблема может быть связана с логистикой региона, все поставки осуществляются танкерами и паромами.

