14 октября 2025 в 19:17

Маркетплейс обязали выплатить 415 тыс. рублей за недоставленный телевизор

В Петербурге с «Мегамаркета» взыскали 415 тыс. рублей за срыв доставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с маркетплейса «Мегамаркет» (юридическое лицо — ООО «Маркетплейс») в пользу местного жителя 415 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. Мужчина заказал телевизор марки LG и оплатил покупку, однако маркетплейс отменил доставку.

Инцидент произошел в феврале 2024 года — потерпевший заплатит за телевизор 45,9 тыс. рублей. Позже маркетплейс без согласия пользователя отменил доставку и вернул деньги. Петербуржец обратился в компанию с просьбой доставить товар или выплатить компенсацию, но ответа не получил.

Отмечается, что в момент заказа аналогичный товар был в наличие, но его стоимость составляла 280 тыс. рублей. Мужчина «осуществил акцепт оферты на заключение договора», поэтому маркетплейс был обязан передать товар покупателю, отметили в суде.

Ранее россиянка взыскала с химчистки почти 46 тыс. рублей за испорченную куртку Calvin Klein. Ей вернули верхнюю одежду со скатанным утеплителем, отслоением окантовки на рукавах и воротнике и облупленной краской на кнопках.

маркетплейсы
Санкт-Петербург
суды
выплаты
