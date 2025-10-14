Квашеная капуста с ржаной мукой! Теперь всегда только этот рецепт! Ну очень вкусная капуста

Есть в русской кухне рецепты, которые проверены веками и передаются из поколения в поколение. Именно такой является квашеная капуста с добавлением ржаной муки — способ, который использовали еще наши прабабушки. Эта нехитрая добавка совершенно преображает вкус привычной закуски. Мука придает капусте особую нежность, легкую кислинку и тот самый, неповторимый аромат свежеиспеченного ржаного хлеба, который разносится по всей кухне во время брожения. Такая капуста получается невероятно хрустящей, сочной и ароматной. Это не просто заготовка на зиму, а настоящий кусочек нашей истории и традиций, который особенно ценится в холодное время года.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг белокочанной капусты, 3 крупные моркови, 2 столовые ложки ржаной муки, 3 столовые ложки соли без горки и 1 столовая ложка сахара. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке. Смешайте овощи в большом тазу, добавьте соль и сахар и хорошо помните руками, чтобы капуста пустила сок. Затем добавьте ржаную муку и тщательно перемешайте. Плотно уложите капусту в эмалированную кастрюлю или стеклянную банку, прижимая руками, чтобы выделился сок. Сверху поставьте гнет. Оставьте капусту кваситься при комнатной температуре на 3-4 дня, ежедневно протыкая ее деревянной палочкой до дна, чтобы выпустить газы. Когда капуста станет кисловатой на вкус и перестанет пузыриться, переставьте ее в прохладное место. Через неделю можно переложить заготовку в банки и убрать в погреб или холодильник. Подавайте такую капусту с растительным маслом и луком — она идеально подходит к картошке, мясу или просто как самостоятельная закуска.

