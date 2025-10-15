Российский военный не заметил спящего солдата ВСУ и наступил ему на голову Боец ВС России у Московского наступил на спящего в лесу солдата ВСУ

При приближении к населенному пункту Московский возле Димитрова российский военнослужащий случайно наступил на голову спящего в лесополосе солдата Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Он уточнил, что последовавшая за этим перестрелка продолжалась недолго, и противник был ликвидирован.

История была смешная, что, уже подойдя к самому Московскому, у меня солдат один занял позицию и начал к себе подтягивать двойку свою. Это второй был разведчик. Так вышло, что они вместе оказались. И нечаянно наступил на голову противнику, который сидел в кустах и спал. Реально, он наступил на голову, после чего случился стрелковый бой, — заявил военный.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции на стороне России, отметил исключительные качества российских военнослужащих. По его наблюдениям, они демонстрируют выдающуюся храбрость и готовность выполнять поставленные задачи независимо от обстоятельств. Миннис также выделил высокую адаптивность российских военных в различных условиях.

До этого кенийский офицер Кевин сообщил о своем ежемесячном доходе в Вооруженных силах России, который составляет почти 200 тыс. рублей. Военный заявил о намерении продлить контракт с российской армией. Министерство обороны Российской Федерации не комментировало данную информацию.