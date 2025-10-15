Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:30

Этот салат переплюнет ресторанный цезарь: беру яйца и мешаю с беконом — простейший рецепт на любое застолье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат переплюнет ресторанный цезарь! Беру яйца, мешаю с беконом, и получается простейший рецепт на любое застолье. Он невероятно вкусный и сытный, своего рода версия знаменитого салата, но на новом уровне. Это блюдо простое, быстрое и настолько аппетитное, что говорить о нём долго не нужно — надо пробовать!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Помидоры черри — 15–20 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Бекон сырокопчёный — 150 г
  • Редис — 4-5 шт.
  • Майонез — 80 г
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Сушёный чеснок — 1 ч. л.
  • Копчёная паприка — 1 ч. л.
  • Салат романо или айсберг
  • Растительное масло, соль

Приготовление

  1. Смешайте майонез с соевым соусом для заправки. Отварите яйца вкрутую, очистите и нарежьте четвертинками. Черри разрежьте пополам, редис — тонкими ломтиками, бекон — мелкими кубиками.
  2. Куриное филе обваляйте в смеси сушёного чеснока, копчёной паприки и щепотки соли (по желанию добавьте панировку из сухарей). Обжарьте бекон на сильном огне 2 минуты, переложите на дуршлаг, а масло верните в сковороду. Обжарьте курицу по 1,5 минуты с каждой стороны, слегка остудите и нарежьте ломтиками.
  3. Листья салата порвите руками, выложите в глубокую миску, добавьте все ингредиенты, кроме яиц, и заправьте частью майонезного соуса. Переложите салат на сервировочную тарелку, сверху украсьте четвертинками яиц, полейте оставшимся соусом и подавайте.

Ранее мы готовили крабовый салат по-новому с копченым сыром. Убираем надоевшие рис и огурцы.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
