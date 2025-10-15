Этот салат переплюнет ресторанный цезарь: беру яйца и мешаю с беконом — простейший рецепт на любое застолье

Этот салат переплюнет ресторанный цезарь! Беру яйца, мешаю с беконом, и получается простейший рецепт на любое застолье. Он невероятно вкусный и сытный, своего рода версия знаменитого салата, но на новом уровне. Это блюдо простое, быстрое и настолько аппетитное, что говорить о нём долго не нужно — надо пробовать!
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г
- Помидоры черри — 15–20 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Бекон сырокопчёный — 150 г
- Редис — 4-5 шт.
- Майонез — 80 г
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Сушёный чеснок — 1 ч. л.
- Копчёная паприка — 1 ч. л.
- Салат романо или айсберг
- Растительное масло, соль
Приготовление
- Смешайте майонез с соевым соусом для заправки. Отварите яйца вкрутую, очистите и нарежьте четвертинками. Черри разрежьте пополам, редис — тонкими ломтиками, бекон — мелкими кубиками.
- Куриное филе обваляйте в смеси сушёного чеснока, копчёной паприки и щепотки соли (по желанию добавьте панировку из сухарей). Обжарьте бекон на сильном огне 2 минуты, переложите на дуршлаг, а масло верните в сковороду. Обжарьте курицу по 1,5 минуты с каждой стороны, слегка остудите и нарежьте ломтиками.
- Листья салата порвите руками, выложите в глубокую миску, добавьте все ингредиенты, кроме яиц, и заправьте частью майонезного соуса. Переложите салат на сервировочную тарелку, сверху украсьте четвертинками яиц, полейте оставшимся соусом и подавайте.
