Этот салат переплюнет ресторанный цезарь: беру яйца и мешаю с беконом — простейший рецепт на любое застолье

Этот салат переплюнет ресторанный цезарь! Беру яйца, мешаю с беконом, и получается простейший рецепт на любое застолье. Он невероятно вкусный и сытный, своего рода версия знаменитого салата, но на новом уровне. Это блюдо простое, быстрое и настолько аппетитное, что говорить о нём долго не нужно — надо пробовать!

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Помидоры черри — 15–20 шт.

Яйца — 4 шт.

Бекон сырокопчёный — 150 г

Редис — 4-5 шт.

Майонез — 80 г

Соевый соус — 1 ст. л.

Сушёный чеснок — 1 ч. л.

Копчёная паприка — 1 ч. л.

Салат романо или айсберг

Растительное масло, соль

Приготовление

Смешайте майонез с соевым соусом для заправки. Отварите яйца вкрутую, очистите и нарежьте четвертинками. Черри разрежьте пополам, редис — тонкими ломтиками, бекон — мелкими кубиками. Куриное филе обваляйте в смеси сушёного чеснока, копчёной паприки и щепотки соли (по желанию добавьте панировку из сухарей). Обжарьте бекон на сильном огне 2 минуты, переложите на дуршлаг, а масло верните в сковороду. Обжарьте курицу по 1,5 минуты с каждой стороны, слегка остудите и нарежьте ломтиками. Листья салата порвите руками, выложите в глубокую миску, добавьте все ингредиенты, кроме яиц, и заправьте частью майонезного соуса. Переложите салат на сервировочную тарелку, сверху украсьте четвертинками яиц, полейте оставшимся соусом и подавайте.

