Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 13:03

Пескова спросили про инцидент с матерящимся губернатором

Песков отказался от комментариев грубого поведения губернатора Федорищева

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать поведение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который в матерной форме уволил районного главу Юрия Жидкова. По мнению пресс-секретаря президента, такого рода кадровые вопросы — это ответственность главы региона, передает ТАСС.

Что касается назначений и увольнений глав районов — это прерогатива руководителя региона. Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии, — сказал Песков.

Ранее Жидков заявил, что решение Федорищева о его увольнении вызвало недоумение и обиду. По его словам, экономические показатели Кинельского района вывели его на первое место в прошлом году. Кроме того Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации экс-чиновника. По информации авторов, у него может быть гипертонический криз.

Между тем политолог Евгений Минченко считает, что публичные извинения Федорищева будут бесполезны. По его мнению, глава региона, будучи эмоционально вовлеченным человеком, изначально выбрал недопустимую и резкую форму для своего высказывания.

Дмитрий Песков
Кремль
Самарская область
Вячеслав Федорищев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Изнасиловавшего и убившего россиянку бойца ВСУ осудили на пожизненный срок
Бледанс ответила на слухи об иске из-за долга по коммунальным платежам
ВСУ превратили покупку самогона в тройное убийство
Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»
Расстрел за водку, магнитные мины, шпионка в ДНР: ВСУ атакуют РФ 15 октября
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.