Пескова спросили про инцидент с матерящимся губернатором

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать поведение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который в матерной форме уволил районного главу Юрия Жидкова. По мнению пресс-секретаря президента, такого рода кадровые вопросы — это ответственность главы региона, передает ТАСС.

Что касается назначений и увольнений глав районов — это прерогатива руководителя региона. Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии, — сказал Песков.

Ранее Жидков заявил, что решение Федорищева о его увольнении вызвало недоумение и обиду. По его словам, экономические показатели Кинельского района вывели его на первое место в прошлом году. Кроме того Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации экс-чиновника. По информации авторов, у него может быть гипертонический криз.

Между тем политолог Евгений Минченко считает, что публичные извинения Федорищева будут бесполезны. По его мнению, глава региона, будучи эмоционально вовлеченным человеком, изначально выбрал недопустимую и резкую форму для своего высказывания.