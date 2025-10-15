Песков раскрыл, поздравлял ли Трамп Путина с днем рождения

Песков раскрыл, поздравлял ли Трамп Путина с днем рождения Песков: Путин не получал поздравления от Трампа с днем рождения

Президент России Владимир Путин не получал поздравлений с днем рождения от американского коллеги Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Главе государства исполнилось 73 года 7 октября, напоминает ТАСС.

Нет, не было, — ответил Песков на вопрос о поздравлении.

Ранее Дональд Трамп подтвердил сохранение хороших отношений с Владимиром Путиным. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-брифинга, организованного после встречи с аргентинским коллегой Хавьером Милеем.

Американский президент также выразил личное пожелание Путину, чтобы у него все было хорошо. Параллельно Трамп высказал точку зрения о продолжении украинского кризиса, предположив возможность серьезных экономических последствий для России.

Прежде Трамп заявил, что ошибочно считал урегулирование украинского конфликта более простой задачей по сравнению с достижением соглашения по сектору Газа. Президент Соединенных Штатов признал, что первоначальные оценки ситуации не совпали с действительностью.