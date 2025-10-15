Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 13:04

Власти Эквадора раскрыли подробности теракта с погибшими

Не менее двух человек погибли из-за взрыва автомобиля в Эквадоре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В результате взрыва автомобиля в Эквадоре погибли как минимум два человека, еще 30 получили ранения, сообщает Prensa Latina. Региональные власти считают, что данный инцидент можно расценивать как террористический акт.

Министр внутренних дел страны Джон Реймберг сообщил, что на месте происшествия были обнаружены два транспортных средства, заминированных взрывчатыми веществами. Один из автомобилей взорвался, тогда как второй удалось обезвредить специализированному подразделению Национальной полиции. По словам Реймберга, организаторами теракта выступили преступные группировки, которые целенаправленно стремятся создать обстановку хаоса в государстве.

Ранее в Эквадоре было совершено нападение на кортеж президента Даниэля Нобоа во время его визита в провинцию Каньяр. Согласно официальному заявлению администрации главы государства, группа агрессивно настроенных граждан попыталась заблокировать движение президентского кортежа. Протестующие бросали камни в автомобили сопровождения.

До этого в тюрьме города Эсмеральдас, расположенного на севере Эквадора, произошел массовый бунт, в результате которого погибли по меньшей мере 17 заключенных. Инцидент случился после недавних событий в исправительном учреждении, когда были убиты еще 14 человек. Администрация президента Нобоа, взявшая на себя обязательства по борьбе с преступностью, возлагает ответственность за тюремные беспорядки на бандитские группировки.

Эквадор
взрывы
жертвы
смерти
