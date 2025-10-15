Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:45

«Не вовремя вброшенная»: депутат об идее сократить отпуска и праздники в РФ

Депутат Бессараб назвала странной и нелогичной идею сократить отпуска на неделю

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Предложение уменьшить продолжительность отпусков на неделю кажется странным и нелогичным, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, данная инициатива не является необходимой в условиях текущего экономического развития России.

Думаю, что это достаточно странная, необоснованная, нелогичная, непроанализированная и совершенно не вовремя вброшенная инициатива. Думающий человек должен понимать, что в последнее время экономика России развивается, и мы достигли значительных результатов. Несмотря на все западные санкции, страна уже мотивирована и выполняет задачи СВО, а именно защиту своей обороноспособности, суверенитета, в том числе развитие технологической независимости. Это ясно и без всяких политтехнологических анализов, — высказалась Бессараб.

Она подчеркнула, что Россия в настоящее время демонстрирует превосходство над Евросоюзом в выполнении гособоронзаказов и производстве военной техники, включая дроны и вооружение. Однако, по словам депутата, в информационном пространстве по непонятным причинам распространяются сообщения о том, что страна испытывает трудности.

Да, стране тяжело, и никто не говорит о том, что легко. Но вот такая информация, на мой взгляд, действительно необоснована. Если страна развивается, зачем предлагать какие-то ухудшения условий труда для работающих? Более того, могу сказать, что сегодня работодатели не имеют на это права без соответствующего соглашения с работником. Государство, как правило, уже в течение последних, по крайней мере, 20 лет не идет на ухудшение условий труда своего будущего населения. Поэтому инициатива сырая, непродуманная, но действительно одна из тех, которые вызывают определенное возмущение в обществе, — резюмировала Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что регулярная премия не может быть отменена во время отпуска сотрудника. По его словам, вступившие в силу законодательные изменения защищают работников от несправедливых лишений или сокращений денежного вознаграждения.

