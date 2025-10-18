Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:35

Беру 2 картошки и одно яйцо и делаю обалденный завтрак. Хрустящие конвертики сметают со стола за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт картофельных конвертиков с сырной начинкой — настоящая магия вкуса! Представьте себе хрустящую картофельную корочку снаружи и нежную, тягучую сырную начинку внутри. Блюдо объединяет в себе лучшие качества драников и сырных палочек, создавая совершенно новую текстуру и вкусовой опыт. Капуста и морковь в начинке добавляют сочности и легкой сладости, а чесночный порошок придает пикантности. Эти картофельные конвертики станут хитом любого ужина — дети от них в восторге, а взрослые оценят изысканное сочетание простых ингредиентов.

Приготовление

Для теста: 2 картофелины (500 г), 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль. Для начинки: 250 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, 150 г мягкого сыра, 2 ст. л. пармезана, 1 ч. л. чесночного порошка, соль, перец. Картофель натрите, отожмите лишнюю жидкость. Смешайте с яйцом, мукой и солью. Для начинки обжарьте лук, морковь и капусту до мягкости, добавьте специи. Смешайте овощи с сырами. На картофельную лепешку выложите начинку, сформируйте конвертики. Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки 6–8 минут. Подавайте со сметаной.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
