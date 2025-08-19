Баклажаны на мангале с орехово-сырным соусом! Вкуснятина с дымком

Баклажаны на мангале с орехово-сырным соусом! Некалорийная вкуснятина с дымком! Этот рецепт превращает простые баклажаны в шедевр! Хрустящая корочка от углей, нежная тающая мякоть и роскошный сливочный соус с грецкими орехами. Всего 120 ккал в порции с соусом!

Ингредиенты

Баклажаны — 3–4 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Лимонный сок — 1 ст. л.

Зелень (петрушка/кинза) — горсть

Для соуса

Греческий йогурт — 150 г

Грецкие орехи — 50 г

Фета/брынза — 70 г

Чеснок — 1 зубчик

Зелень — 30 г

Лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление

Баклажаны нарежьте вдоль пластинами 1,5 см, сделайте диагональные надрезы. Обжарьте на решётке до мягкости с чётким гриль-рисунком. Для соуса: измельчите орехи в крошку, разомните сыр вилкой. Смешайте с йогуртом, давленым чесноком, лимонным соком и рубленой зеленью. Подавайте баклажаны тёплыми, полив ореховым соусом и украсив гранатовыми зёрнами.

Ранее мы готовили запечённые баклажаны с сырной начинкой! Самая вкусная летняя закуска.