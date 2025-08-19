Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Баклажаны на мангале с орехово-сырным соусом! Вкуснятина с дымком

Баклажаны на мангале с орехово-сырным соусом! Некалорийная вкуснятина с дымком! Этот рецепт превращает простые баклажаны в шедевр! Хрустящая корочка от углей, нежная тающая мякоть и роскошный сливочный соус с грецкими орехами. Всего 120 ккал в порции с соусом!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 3–4 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Зелень (петрушка/кинза) — горсть

Для соуса

  • Греческий йогурт — 150 г
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Фета/брынза — 70 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зелень — 30 г
  • Лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте вдоль пластинами 1,5 см, сделайте диагональные надрезы. Обжарьте на решётке до мягкости с чётким гриль-рисунком.
  2. Для соуса: измельчите орехи в крошку, разомните сыр вилкой. Смешайте с йогуртом, давленым чесноком, лимонным соком и рубленой зеленью.
  3. Подавайте баклажаны тёплыми, полив ореховым соусом и украсив гранатовыми зёрнами.

