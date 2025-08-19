Баклажаны на мангале с орехово-сырным соусом! Вкуснятина с дымком

Баклажаны на мангале с орехово-сырным соусом! Некалорийная вкуснятина с дымком! Этот рецепт превращает простые баклажаны в шедевр! Хрустящая корочка от углей, нежная тающая мякоть и роскошный сливочный соус с грецкими орехами. Всего 120 ккал в порции с соусом!
Ингредиенты
- Баклажаны — 3–4 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Зелень (петрушка/кинза) — горсть
Для соуса
- Греческий йогурт — 150 г
- Грецкие орехи — 50 г
- Фета/брынза — 70 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Зелень — 30 г
- Лимонный сок — 1 ч. л.
Приготовление
- Баклажаны нарежьте вдоль пластинами 1,5 см, сделайте диагональные надрезы. Обжарьте на решётке до мягкости с чётким гриль-рисунком.
- Для соуса: измельчите орехи в крошку, разомните сыр вилкой. Смешайте с йогуртом, давленым чесноком, лимонным соком и рубленой зеленью.
- Подавайте баклажаны тёплыми, полив ореховым соусом и украсив гранатовыми зёрнами.
