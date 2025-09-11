Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 07:30

Баклажаны «Грибочки» с луком — заготовка на зиму! Простая и очень вкусная из-за секретной приправы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны «Грибочки» с луком — заготовка на зиму! Простая и невероятно вкусная из-за секретной приправы! Эта удивительная закатка станет вашим секретным оружием зимой — нежные баклажаны в ароматном маринаде так напоминают по вкусу грибы. Идеальная закуска к любому гарниру, которая подарит летнее настроение в самый холодный вечер.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 кг
  • Лук репчатый — 500 г
  • Чеснок — 1 головка
  • Уксус 9% — 80 мл
  • Приправа для шашлыка — 2 ч. л.
  • Соль — 1.5 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Вода — 150 мл

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте вдоль или кружками, слегка обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки и выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок — кружочками, затем в стерилизованные банки или эмалированную кастрюлю выкладывайте слоями: баклажаны, лук, чеснок, приправа для шашлыка, повторяя последовательность, пока не закончатся ингредиенты.
  2. Для маринада в воде растворите соль и сахар, доведите до кипения, снимите с огня, влейте уксус и сразу залейте полученной смесью баклажаны, чтобы они полностью были покрыты жидкостью. Установите сверху гнет и оставьте при комнатной температуре на 12 часов для маринования, после чего разложите баклажаны по стерильным банкам, долейте маринадом и простерилизуйте в кипящей воде в течение 25 минут. Банки сразу закатайте герметичными крышками, переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания, после чего уберите в прохладное темное место на хранение.

