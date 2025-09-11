Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 12:30

Психолог назвал главный симптом синдрома упущенной жизни

Психолог Бережной: синдром упущенной жизни проявляется сравнением с кумирами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сравнение своей жизни с тем, как устроились кумиры из соцсетей, является главным симптомом синдрома упущенной жизни, который закладывает комплекс неполноценности, заявил психолог Александр Бережной. По его словам, которые передает 360.ru, в супружеской жизни это проявляется, когда пара живет по принципу «А что подумают другие?».

В романтических отношениях синдром проявляется, когда пара живет по принципу «А что подумают другие?», принимая решения из желания соответствовать, а не из понимания собственных потребностей, — заявил Бережной.

Ранее психиатр Алексей Вилков заявил, что осенью нередко обостряются биполярное расстройство, депрессия, а также шизофрения. По его словам, ухудшение самочувствия в этот период связано со снижением солнечной активности.

Врач Ольга Чиркова ранее заявила, что нехватка витамина D в осенний период является одной из частых причин развития у человека синдрома хронической усталости. По ее словам, сезонный дефицит этого важного вещества возникает из-за сокращения светового дня.

Россия
здоровье
психологи
соцсети
