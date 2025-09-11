Убитый американский активист признавал Крым российским Убитый активист Чарли Кирк называл Крым частью России в своем шоу в 2025 году

Консервативный американский активист Чарли Кирк, которого застрелили на мероприятии в Юте, называл Крым частью России, пишет РИА Новости. Он считал, что полуостров никогда не нужно было передавать Украине.

По данным источника, в 2025 году в шоу The Charlie Kirk Show активист подчеркивал, что Крым всегда был частью России. По мнению Кирка, в республике живут русские, которые хотят быть с Москвой. Он утверждал, что Крым нельзя забрать у России.

Ранее Секретная служба США решила ужесточить протоколы безопасности на публичных мероприятиях с участием президента страны Дональда Трампа. Шаг связан с недавним убийством активиста Кирка.

Глава Белого дома распорядился приспустить американские флаги по всей стране в память о погибшем стороннике. Соответствующий пост Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social. Флаги будут приспущены до вечера воскресенья, 14 сентября.

Политический активист был застрелен в ходе выступления в штате Юта. Трамп сообщал, что у Кирка остались двое маленьких детей.