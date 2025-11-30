День матери
30 ноября 2025 в 12:00

Азиатский шедевр из вчерашнего риса: нужно яйцо и чуть зеленого лука — быстрый и вкусный вариант ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Азиатский шедевр из вчерашнего риса: нужно яйцо и чуть зеленого лука — быстрый и вкусный вариант ужина. Если у вас остался вчерашний рис, не спешите его выбрасывать — он идеально подходит для быстрого, питательного и невероятно ароматного блюда в азиатском стиле. Рис поджаривается на сковороде с соевым соусом, пропитывается специями и получает насыщенный вкус, а сверху добавляются жареное яйцо и свежий зеленый лук — простая, но гениальная комбинация, которая нравится всем.

Берем вчерашний рис — 300 г, яйца — 2 шт., зеленый лук — небольшой пучок, соевый соус — 2 ст. л., растительное масло — 1–2 ст. л., соус терияки, сладкий чили или кунжутный по вкусу, соль и перец по вкусу.

Рис выкладываем на разогретую сковороду с маслом и слегка обжариваем, добавляем соевый соус, перемешиваем и прогреваем до равномерного аромата. Яйца обжариваем отдельно до золотистой корочки или глазуньи и выкладываем сверху, посыпаем нарезанным зеленым луком. И подаем с соусами. Блюдо готово — ароматное, сытное и очень простое, идеальное для быстрого ужина или перекуса в будний день.

Ранее мы готовили оладьи «Два шоколада» за 15 минут. Простой рецепт на ряженке с какао — вкусный и полезный завтрак.

Проверено редакцией
