«Заслужила статус иноагента». В РФ разнесли Пугачеву за слова Вакарчуку

Певица Алла Пугачева поздравила музыканта, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины». В социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) она оставила артисту комментарий. Что стоит за этими словами Пугачевой и как их восприняли в РФ — в материале NEWS.ru.

Что написала Пугачева Вакарчуку

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук получил награду «Национальная легенда Украины» от президента Украины Владимира Зеленского. Пугачева поздравила артиста в социальной сети. «Заслужил, браво!» — написала народная артистка.

Святослав Вакарчук известен антироссийскими взглядами и высказываниями. Он говорил, что Россия якобы захватила и аннексировала Крым. В 2019 году Вакарчук попал в Верховную раду, где возглавил партию «Голос».

В октябре 2024 года Вакарчук попал в скандал. На его концерте сотрудники ТЦК провели облаву на мужчин призывного возраста: их скрутили, посадили в автобус и мобилизовали. «Благодарю сотрудников ТЦК за то, что поймали этих негодяев у Дворца спорта», — заявил Вакарчук.

Это событие вызвало волну негодования у простых граждан. Вручение награды Вакарчуку на Украине восприняли весьма неоднозначно, ведь артист, ранее критиковавший власть, теперь получил премию от Зеленского.

Как отреагировали на поздравление Пугачевой в России

Это обстоятельство ничуть не смутило Пугачеву, которая публично порадовалась за артиста. Певица Виктория Цыганова выразила мнение, что народной артистке плевать на народ — и русский, и украинский.

«Украинская публика не оценила жест беглой эмигрантки. „Еще одна идиотка“ — вместо поддержки Фуня получила шквал критики в комментариях. Дело в том, что на Украине Вакарчука презирают, особенно после того, как на его концертах несколько раз устраивали облавы сотрудники ТЦК. Но откуда об этом знать Пугачевой? На самом деле ей глубоко плевать на „рабов и холопов“. Что русских, что украинских. Она же считает народ быдлом и думает, что парой комментариев в поддержку украинских звезд сможет влюбить в себя публику заукранцев-релокантов…» — написала Цыганова.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что, поздравив Вакарчука в Сети, Пугачева дала понять, что поддерживает Украину и Зеленского.

«Это, по сути, поддержка киевского режима, не удивлюсь, если мы увидим Пугачеву и на форуме Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) и она там будет открыто выступать, идти вразрез нашему государству. Я не знаю, что она еще может сделать, чтобы ее признали иноагентом», — сказал Бородин.

Что говорят о словах Пугачевой в ГД

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратил внимание, что Пугачева давно перестала стесняться высказываться в Сети и не беспокоится о том, что о ней думают в РФ.

«Она сделала свой выбор уже давно, когда предала свою страну и уехала. То, что она поздравляет Вакарчука, это ведьма поздравляет черта с чертовым призом, они так друг друга метят. А на народ ей плевать, он всегда для нее был только источником дохода», — сказал Милонов.

Депутат поделился мнением, что самое лучшее наказание для Пугачевой — забвение в России, если о ней перестанут говорить и писать. «Это будет для нее трагично», — добавил он.

Лидер общественного православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин считает, что Пугачева потеряла связь с реальностью, она не до конца понимает, что делает и говорит. «Она поздравляет человека, который ассоциируется с теми силами, с которыми ВС РФ ведут борьбу в зоне СВО», — сказал собеседник NEWS.ru.

Он призвал лишить Пугачеву российского гражданства или, по крайней мере, наконец присвоить статус иноагента. «Думаю, что этим поздравлением она вполне заслужила статус иноагента», — резюмировал Кормухин.

