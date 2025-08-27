День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 18:50

«Заслужила статус иноагента». В РФ разнесли Пугачеву за слова Вакарчуку

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алла Пугачева поздравила музыканта, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины». В социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) она оставила артисту комментарий. Что стоит за этими словами Пугачевой и как их восприняли в РФ — в материале NEWS.ru.

Что написала Пугачева Вакарчуку

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук получил награду «Национальная легенда Украины» от президента Украины Владимира Зеленского. Пугачева поздравила артиста в социальной сети. «Заслужил, браво!» — написала народная артистка.

Святослав Вакарчук известен антироссийскими взглядами и высказываниями. Он говорил, что Россия якобы захватила и аннексировала Крым. В 2019 году Вакарчук попал в Верховную раду, где возглавил партию «Голос».

В октябре 2024 года Вакарчук попал в скандал. На его концерте сотрудники ТЦК провели облаву на мужчин призывного возраста: их скрутили, посадили в автобус и мобилизовали. «Благодарю сотрудников ТЦК за то, что поймали этих негодяев у Дворца спорта», — заявил Вакарчук.

Это событие вызвало волну негодования у простых граждан. Вручение награды Вакарчуку на Украине восприняли весьма неоднозначно, ведь артист, ранее критиковавший власть, теперь получил премию от Зеленского.

Как отреагировали на поздравление Пугачевой в России

Это обстоятельство ничуть не смутило Пугачеву, которая публично порадовалась за артиста. Певица Виктория Цыганова выразила мнение, что народной артистке плевать на народ — и русский, и украинский.

«Украинская публика не оценила жест беглой эмигрантки. „Еще одна идиотка“ — вместо поддержки Фуня получила шквал критики в комментариях. Дело в том, что на Украине Вакарчука презирают, особенно после того, как на его концертах несколько раз устраивали облавы сотрудники ТЦК. Но откуда об этом знать Пугачевой? На самом деле ей глубоко плевать на „рабов и холопов“. Что русских, что украинских. Она же считает народ быдлом и думает, что парой комментариев в поддержку украинских звезд сможет влюбить в себя публику заукранцев-релокантов…» — написала Цыганова.

Вика Цыганова Вика Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что, поздравив Вакарчука в Сети, Пугачева дала понять, что поддерживает Украину и Зеленского.

«Это, по сути, поддержка киевского режима, не удивлюсь, если мы увидим Пугачеву и на форуме Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) и она там будет открыто выступать, идти вразрез нашему государству. Я не знаю, что она еще может сделать, чтобы ее признали иноагентом», — сказал Бородин.

Что говорят о словах Пугачевой в ГД

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратил внимание, что Пугачева давно перестала стесняться высказываться в Сети и не беспокоится о том, что о ней думают в РФ.

«Она сделала свой выбор уже давно, когда предала свою страну и уехала. То, что она поздравляет Вакарчука, это ведьма поздравляет черта с чертовым призом, они так друг друга метят. А на народ ей плевать, он всегда для нее был только источником дохода», — сказал Милонов.

Депутат поделился мнением, что самое лучшее наказание для Пугачевой — забвение в России, если о ней перестанут говорить и писать. «Это будет для нее трагично», — добавил он.

Лидер общественного православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин считает, что Пугачева потеряла связь с реальностью, она не до конца понимает, что делает и говорит. «Она поздравляет человека, который ассоциируется с теми силами, с которыми ВС РФ ведут борьбу в зоне СВО», — сказал собеседник NEWS.ru.

Он призвал лишить Пугачеву российского гражданства или, по крайней мере, наконец присвоить статус иноагента. «Думаю, что этим поздравлением она вполне заслужила статус иноагента», — резюмировал Кормухин.

Читайте также:

«Подсела на его бабло». Дзюник — о Пугачевой, Киркорове, Галкине и Дибровых

Хейтеры бабушки, бывшие девушки или Запад. Кто проклял внука Пугачевой

«Родину не меняю»: что известно о выступлении Леонтьева на «Новой волне»

Алла Пугачева
поздравление
награды
группы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба упавшей в горную реку девушки
Секрет украли у индусов: грушевый чатни с вялеными томатами и тимьяном
Напавший на полицейских мужчина был судим за преступления против власти
Кремлев выразил надежду, что трилогия Бивола и Бетербиева состоится
«Не детский сад»: Киркорову угрожают петицией после неудачного ремонта
ВСУ усилили Покровское колумбийскими наемниками
Вернулся за здоровым: мать спасла сына от рака, а отец выкрал его
YouTube-канал российского мультфильма стал самым популярным на Украине
Захарова сделала неприятное для Лондона заявление по Украине
В Венгрии раскрыли подробности судебного иска Будапешта против ЕС из-за РФ
Россиян предупредили об опасности употребления острой азиатской лапши
В РФ призвали присвоить Пугачевой статус иноагента после ее слов Вакарчуку
Россиянке грозит до 20 лет за секс с маленьким братом
«Ведьма поздравляет черта»: в ГД высказались о словах Пугачевой Вакарчуку
В Посольстве РФ рассказали о презумпции виновности для россиян во Франции
Россиянам пообещали теплое начало сентября
Эксперт заявил, что Индия «показывает зубы» в ответ на действия Трампа
Слава честно рассказала о подлом предательстве со стороны возлюбленного
«Заслужила статус иноагента». В РФ разнесли Пугачеву за слова Вакарчуку
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2025 года, законы, что подорожает
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.