В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца Милонов: захотевшую заработать на смерти бойца школьницу надо свозить в зону СВО

Школьницу из Новосибирской области, захотевшую «поднять бабосики» на смерти военнослужащего, надо свозить в зону СВО и госпиталь, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, этот урок девочка запомнит на всю жизнь.

Она действительно молодая дура. Именно в таком ключе нужно рассматривать ее поступок. Но ведь у нас вполне даже ответственные граждане позволяют себе такие высказывания. Такие вещи нужно наказывать. Подростки в силу глупости повторяют то, что слышат. Девчонку надо свозить на СВО и в госпиталь, чтобы она пообщалась с парнями и поняла, что она вообще сказала. Думаю, ей будет урок на всю жизнь, — сказал Милонов.

Он напомнил, что томский риелтор Марина Орлова, которая цинично высказалась о браке с участником СВО ради посмертных выплат и покупки квартиры, не была лишена свободы за свои слова. Депутат пообещал провести проверку по данному факту.

О желании заработать на гибели бойца СВО школьница ранее рассказала своей матери во время стрима. По словам девочки, ее план заключается в том, что она начнет отношения с военнослужащим, а после его гибели получит выплаты. Мать школьницы удивилась словам дочери и пригрозила, что «оторвет голову» за такие мысли.