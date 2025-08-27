День знаний — 2025
27 августа 2025 в 13:42

Российская школьница рассказала о планах заработать на смерти бойца СВО

Школьница из Новосибирска рассказала, что хочет заработать на смерти бойца СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирской области школьница заявила о желании заработать на гибели бойца специальной военной операции, передает Telegram-канал Mash Siberia. Об этом она рассказала своей матери во время стрима.

По словам девочки, ее план заключается в том, что она начнет отношения с военнослужащим, а после его гибели она получит выплаты. Мать школьницы удивилась словам дочери и пригрозила, что «оторвет голову» за такие мысли.

Зрители стрима разделились на два лагеря: одни полагают, что это детская выходка, другие требуют наказать родителя.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предложил принять закон против «черных вдов», которые используют смерти военнослужащих для получения выплат. По его словам, это связано с тем, что многие люди в эмоционально нестабильном состоянии могут быть обмануты.

До этого российская медсестра пять раз вступала в брак с военнослужащими, участвующими в СВО, и получала выплаты после их гибели. Женщина выходила замуж за тяжелораненых бойцов, чтобы получить компенсации. После того как об этом стало известно, ее отстранили от работы.

