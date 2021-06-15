Треш-Мидас Ольга Бузова

Скандальная участница, а потом и ведущая шоу «Дом-2», фонограмм-певица и live-актриса МХАТа Ольга Бузова вновь попала в эпицентр скандала, который, как и все прочие, сама притянула к себе.

Хоть ждать нынешний многострадальный чемпионат Европы пришлось на год больше прежних, рейтинги его пока не блещут, да и внимание публики он не сказать, что приковал всецело. Виной тому и размазанность дислокации турнира аж по 11 странам, и коронавирусные ограничения, и политические события, которые многим справедливо кажутся более важными, да и уже упомянутое затянувшееся ожидание турнира тоже на пользу всё ж не пошло. А тут ещё и у единственного специализированного российского вещателя Евро «Матч ТВ» дела не задались сразу: старшие «братья» в лице Первого канала и «России 1» единолично присвоили себе право трансляции гарантированных матчей (т. е. группового этапа) нашей сборной. Вот и пришлось как-то выкручиваться.

Ну а как нынче легко и скандально (а значит и рейтингово) привлечь к себе внимание? Можно, конечно, позвать плеяду именитых экспертов, которые бы обсуждали матчи, а можно, например, не учесть все риск-факторы при аккредитации собственных корреспондентов, а ещё «лучше» — позвать в эфир кого-то, кто вокруг себя вечно создаёт ореол скандала и треша. За сим в потрясающе красивую и технологичную студию продукта слияния «России 2» и «НТВ плюс» позвали Ольгу Бузову.

Примечательно, что на минувшей неделе Ольга уже оказывалась в центре скандала и негодования. Поводом тогда послужила постановка во МХАТе спектакля «Чудесный грузин» о молодых годах самого Вождя народа, где экс-прима «Дома-2» удостоилась роли шпионки. О целях такого культурного дауншифтерства прямо заявлял худрук театра — нужно было «хайпануть». Ну что ж, хайп словить удалось, правда, иным актёрам театра такое не шибко понравилось, да и сама сцена теперь рискует потерять авторитет. Ну да разве это важно, когда на кону 15 секунд славы, а именно до таких лимитов в эпоху TikTok сократился этот показатель.

Вот и «Матчу» удалось прославиться — в прямом эфире внезапно сошлись Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова. Ну как сошлись, Дмитрий со свойственной ему последнее время эпатажностью решил, что называется, проверить диву на вшивость и задал ей вопрос, какая ей сборная ближе — Черчесова или Эфроса. Ну а потом «добил» вопросом из «Малыша и Карлсона» про коньяк. Ольга приняла всё на свой счёт, заверила, что пить ей нельзя, попыталась прорваться на экран с Губерниевым и расплакалась.

И вот тут интересная деталь: ведущий в студии тут же принёс Ольге упаковку бумажных салфеток, на марке которой сфокусировалась камера. Реклама? Конечно. Иными словами, можно предположить, что те, кто приглашал Ольгу, наверняка понимали, чем всё закончится. А вот сама Бузова об этом вряд ли могла знать, она вообще, судя по ощущениям, пребывает в блаженном неведении мотивов, по которым её приглашают то в театр, то футбол обсудить. Странно, что на ПМЭФ вместо Милохина не пригласили. Ну да то ли ещё будет.

Свою функцию Бузова волей или неволей выполнила, шуму создала, новость с её участием стала в российском сегменте самой популярной новостью чемпионата Европы, и не важно, как сильно она к нему относится. Главное ведь рейтинги, а там хоть трава не расти, и с этой функцией — функцией поднятия рейтингов — Ольга справляется. Другое дело, что она, подобно мифическому Мидасу, всё, к чему касается, превращает, нет, не в золото, а в лютый треш. Но пипл, как говорится, хавает, проглотит и ещё.