МХАТу предрекли превращение в коммерческий проект из-за Бузовой

https://static.news.ru/photo/76901140-ca9a-11eb-a39e-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МХАТ имени Горького из общедоступного театра превращается в коммерческий проект. Об этом заявил телеканалу «360» театральный критик Николай Песочинский, комментируя появление в его репертуаре спектакля с участием певицы Ольги Бузовой.

По мнению эксперта, проблема не в самом выступлении артистки, а в том, что теперь билеты на спектакли с участием Бузовой стоят в 10 раз дороже. При том что у МХАТа всегда были свои исторические традиции, он позиционировал себя именно как театр, доступный для всех, подчёркнул Песочинский.

Вот это проблема. Театр не должен быть коммерческим проектом, связанным с шоу-бизнесом, — пояснил критик, предрекая театру будущее коммерческого проекта.

Он считает вполне нормальным, когда театры хотят экспериментировать и приглашают стороннего актёра. Однако когда приглашается подобная звезда, то всё внимание зрителей будет сосредоточено только на ней, а не на спектакле.

Ранее МХАТ признал, что «хайпанул», пригласив Бузову. Худрук театра Эдуард Бояков тем не менее считает, что певица очень уважительно отнеслась к сцене и могла бы стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса».

Бояков также отметил, что певица была приглашена на роль в спектакле «Чудесный грузин», поскольку постановке нужен был образ человека из массовой культуры. По его словам, звезда отлично вписалась в сюжет пьесы, которая задаёт много этических вопросов, в том числе: «Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую?»