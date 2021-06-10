«Мы хайпанули»: худрук МХАТа об успехе спектакля с Бузовой

https://static.news.ru/photo/b8c35624-ca6a-11eb-8ed7-96000091f725_660.jpg Фото: buzova86/instagram.com

МХАТ признал, что «хайпанул», пригласив Ольгу Бузову на роль Шанталь в спектакль о Сталине «Чудесный грузин». Худрук театра Эдуард Бояков тем не менее считает, что певица очень уважительно отнеслась к сцене и могла бы стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса».

Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал, — сказал журналистам Бояков.

Он считает, что Ольга отлично вписалась в сюжет пьесы, которая задаёт много этических вопросов, в том числе: «Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую?».

Он подтвердил, что кроме Бузовой рассматривали ещё несколько кандидатур. И хотя было даже несколько встреч, никакой серьёзной работы не велось.

Однозначное решение было принято после личной встречи Боякова с Бузовой. Его сразила энергия артистки, и они сразу договорились.

Сама телеведущая считает, что вышедший спектакль «Чудесный грузин» — главное событие года для неё. Она добавила, что на глазах журналистов её мечта реализовалась. 10 июня прошёл закрытый показ спектакля для прессы. Во время выступления певица не сдержала эмоций и сорвалась на крик. После этого ещё одну песню она спела под фонограмму.