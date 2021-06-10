Бузова назвала «главной премьерой года» спектакль МХАТа со своим участием

https://static.news.ru/photo/c5311f92-c243-11eb-a696-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица и телеведущая считает, что вышедший на сцене Московского художественного академического театра имени Горького спектакль «Чудесный грузин», где ей досталась роль Беллы Шанталь, — главное событие года для неё, пишут РИА Новости.

Это главная премьера года, не побоюсь этих слов. Для меня это главное событие этого года и, возможно, даже жизни, потому что в 16 лет я мечтала поступать в театральный вуз, мама мне не разрешила, — сказала артистка.

Она добавила, что на глазах журналистов её мечта реализовалась. 10 июня прошёл закрытый показ спектакля для прессы. Во время выступления певица не сдержала эмоций и сорвалась на крик. После этого ещё одну песню она спела под фонограмму.

По мнению Бузовой, ей досталась в спектакле ключевая роль, ведь именно её персонаж предупреждает товарища Сталина в конце пьесы, что за ним пришли жандармы.

Спектакль рассказывает о молодости советского вождя и его становлении. Руководство театра считает, что пьеса сама по себе очень провокационная, потому что поднимает «опасную тему — молодость Сталина». Режиссёром выступила Рената Сотириади, премьера состоится 11 и 12 июня.

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выступление известной поп-исполнительницы Ольги Бузовой во МХАТе. «Надо вводить новую театральную антипремию „Пошлость года“. У МXАТа с Бузовой есть все шансы», — заявил он ранее.