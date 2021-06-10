Пушков послушал крики Бузовой и предложил ввести награду за пошлость

https://static.news.ru/photo/d2f59964-ca2c-11eb-b95e-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выступление известной поп-исполнительницы Ольги Бузовой во МХАТе. «Надо вводить новую театральную антипремию „Пошлость года“. У МXАТа с Бузовой есть все шансы» — заявил сенатор в своём Telegram-канале.

Так Пушков отреагировал на опубликованное прессой выступление Бузовой на закрытом показе спектакля для СМИ. В какой-то момент певица не сдержала эмоций и сорвалась на крик. После этого ещё одну песню она спела под фонограмму.

Большая часть подписчиков согласилась с мнением политика, что «слушать такое исполнение невозможно».

За такое «событие года» — только «Золотая калоша»! И никаких компромиссов, — написал комментатор.

«Её ещё в балет осталось засунуть. Печалька», «Бездарность!», — поддержали другие и посетовали на безучастность Министерства культуры.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале аудиозапись выступления Ольги Бузовой во МХАТе со словами: «Осторожно — „расслышать“ не получится».