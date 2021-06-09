Соловьёв опубликовал «кошачий вой» Бузовой на репетиции во МХАТе

https://static.news.ru/photo/f45d7010-4a55-11eb-9b30-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале аудиозапись выступления Ольги Бузовой во МХАТе со словами: «Осторожно — „расслышать“ не получится».

Певческие данные популярной исполнительницы оценили и подписчики журналиста. Они нелестно высказались о Бузовой.

Нет, пожалуйста, нееееееееет... Ушки отвалились, глазки заплакали, — написал пользователь Сети.

«Пойду выпью литр водки. И послушаю ещё раз», «Талант. Аж душу дёргает...)))», «Те самые „звуки ада“», «Надо на будильник поставить — поднимет на раз с постели», «Дайте ей селёдки... Ноты живут отдельно», «Надо на звонок бывшей поставить», писали другие комментаторы.

Можно как угодно шутить — но это позорище. Позор тем, кто будет слушать, позор тем, кто принял это решение, и, ну я не понимаю, она действительно дурочка, если не понимает, что это кошмар, кошачий вой, а не пение? — подвела итог пользовательница.

Ранее Владимир Соловьёв поддержал Ольгу Бузову после того, как на неё обрушился шквал критики за участие в спектакле на сцене МХАТа. Он отметил, что не понимает, чего все взбеленились из-за этой новости. Соловьёв напомнил, что кто только ни играет сейчас на сцене и называет себя актёром, в том числе одиозный Алексей Панин.