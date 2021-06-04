«Бездарь и ничтожество»: Милонов осудил появление Милохина на ПМЭФ

https://static.news.ru/photo/05aae514-c51c-11eb-a8a5-96000091f725_660.jpg Даня Милохин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко осудил появление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) российского блогера Дани Милохина. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что люди, изучающие механизмы зарабатывания денег, интересуются, «как бездарь абсолютный, ничтожество, смог заработать на таком деньги».

Изучают все способы заработка, в том числе и иррациональные способы, как можно заработать деньги на дебиле. Плюс мы знаем, что у нас любят смотреть на уродцев и потешаться над ними, это ещё с Древнего Рима пошло, брали уродца и тыкали в него палками. И вот эти чопорные и расфуфыренные ВИПы смотрели на этого недодела (на Даню Милохина. — NEWS.ru) и потешались, — рассказал Милонов.

Звезда TikTok (12,7 млн подписчиков) и Instagram (3,2 млн) Даня Милохин оказался 2 июня на ПМЭФ. Блогер неуверенно поотвечал на вопросы о регулировании TikTok государством, а также показал «мастер-класс», уложив участников ПМЭФ на пол.

По ходу дискуссии также зашёл вопрос о перспективах продвижения брендов через блогеров. Под конец обсуждения Милохин предложил провести интерактив и научить предпринимателей записывать TikTok-видео, передаёт «Фонтанка». К съёмкам присоединилась Ксения Собчак и другие участники форума — все они легли на пол. Сам Милохин также принял участие в записи ролика для любимой соцсети: он лёг на стол.

Ранее сообщалось, что Собчак возмутило меню буфета Петербургского международного экономического форума. Ей не понравились цены, а также сам выбор блюд. Звезде пришлось отдать «3800 с рыла» за чай.