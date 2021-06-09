В Азербайджане объяснили отказ Арустамяну в аккредитации на Евро

https://static.news.ru/photo/c403ad64-c906-11eb-8ea1-96000091f725_660.jpg Нобель Арустамян Фото: facebook.com/nobel.arustamyan

Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов прокомментировал отказ в выдаче аккредитации на Евро-2020 журналисту «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну. Слова функционера приводит РБК.

Этот человек нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана. Он много раз бывал на оккупированных землях Азербайджана, — сказал Мамедов.

Функционер порекомендовал Арустамяну обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу.

8 июня стало известно, что аккредитацию россиянина на Евро-2020 заблокировал Баку. Таким образом, Арустамян не сможет посетить ни один матч в любом из городов чемпионата Европы.

Журналист «Матч ТВ» приезжал в Нагорный Карабах, о чём сообщал публично.

Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июня в 11 городах Европы: Лондон, Глазго, Севилья, Мюнхен, Амстердам, Рим, Копенгаген, Будапешт, Бухарест, Санкт-Петербург, Баку.