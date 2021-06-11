Садальский оценил спектакль МХАТа с Бузовой

https://static.news.ru/photo/acc7752a-3448-11eb-a74d-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Актёр Станислав Садальский оценил спектакль МХАТа имени Горького «Чудесный грузин», в котором участвует певица и телеведущая Ольга Бузова. Своим мнением актёр поделился на странице в Instagram.

Скажу сразу: Ольга не портила спектакль, была в образе, даже в некоторых местах была недурственна, — сообщил Садальский.

По словам актёра, на сцене была «живая обезьянка» и он смотрел только на неё.

Ещё Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно, — сообщил Садальский.

Отдельно он отметил игру исполнителя роли молодого Сталина Георгия Иобадзе и предположил, что тот «затмил всех».

Ранее стало известно, что художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков пригласил певицу и телеведущую Ольгу Бузову на одну из ролей в спектакле «Чудесный грузин», рассказывающем о молодости Иосифа Сталина.

Накануне сообщалось, что петербургский режиссёр, создатель и руководитель авангардного театра Derevo Антон Адасинский порвал с Московским художественным академическим театром имени Горького сразу после премьеры спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Решение было связано с темой спектакля и, судя по всему, самой Ольгой.