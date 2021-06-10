Безруков высмеял игру Бузовой во МХАТе, не называя её по имени

https://static.news.ru/photo/72fb89e6-ca9b-11eb-8e0a-96000091f725_660.jpg Сергей Безруков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский актёр Сергей Безруков высмеял игру певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Артист поделился мнением о проекте с участием исполнительницы на закрытии фестиваля «Фабрика Станиславского» в Московском губернском театре. Во время выступления он не стал называть имя звезды, но зрители поняли, кого имел ввиду Безруков. Фрагмент речи он опубликовал на своей странице в Instagram.

Худрук МГТ поблагодарил журналистов за то, что предпочли посетить фестиваль, а не МХАТ, намекая на спектакль «Чудесный грузин» с участием Бузовой про Иосифа Сталина.

Хорошо, что Константин Сергеевич [Станиславский] до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу «Фабрику». Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали», — отметил Безруков.

10 июня Бузова дебютировала на театральных подмостках — в МХАТ им. Горького прошёл пресс-показ спектакля «Чудесный грузин». Ещё до премьеры спектакль обрёл ореол скандальности. Сначала некоторых театралов возмутил сам сюжет постановки, повествующей о молодости Иосифа Сталина. А затем МХАТ решил «хайпануть» и пригласил на роль шпионки Бэллы Шанталь Ольгу Бузову. Публике такой выбор не понравился сразу, а когда в Сеть попали отрывки репетиций, в частности, те, где Бузова пытается исполнить вокальные партии, критика зазвучала с новой силой.

Сама телеведущая считает, что вышедший спектакль «Чудесный грузин» — главное событие года для неё. Она добавила, что на глазах журналистов её мечта реализовалась. Во время выступления певица не сдержала эмоций и сорвалась на крик. После этого ещё одну песню она спела под фонограмму.