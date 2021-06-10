Специально не попадала в ноты: Бузова дебютировала на театральной сцене

Экс-участница и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова дебютировала на театральных подмостках — в МХАТ им. Горького прошёл пресс-показ спектакля «Чудесный грузин».

Ещё до премьеры спектакль обрёл ореол скандальности. Сначала некоторых театралов возмутил сам сюжет постановки, повествующей о молодости Иосифа Сталина. А затем МХАТ решил «хайпануть» и пригласил на роль шпионки Бэллы Шанталь Ольгу Бузову. Публике такой выбор не понравился сразу, а когда в Сеть попали отрывки репетиций, в частности те, где Бузова пытается исполнить вокальные партии, — пожар критики разгорелся с новой силой.

Сама же Бузова на критику своих вокальных способностей ответила, что специально не попадала в ноты, т. к. играет шпионку, а не певицу.

Бэлла Шанталь

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Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Георгий Иобадзе в роли Иосифа Сталина в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Георгий Иобадзе в роли Иосифа Сталина в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, певица Ольга Бузова и актёр Георгий Иобадзе (слева направо на втором плане) после пресс-показа спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru