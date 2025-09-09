Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 13:22

«Теперь официально»: воспитывающая сына с огромным невусом блогер развелась

Блогер Катя Мезенова развелась с мужем после шести лет брака

Екатерина Мезенова Екатерина Мезенова Фото: Социальные сети

Блогер Екатерина Мезенова, воспитывающая сына с гигантским невусом, заявила в своем Telegram-канале о расторжении брака с мужем Александром, с которым они прожили в браке более шести лет. Несмотря на перемены, они продолжают вместе заботиться о семилетнем Максиме с редким диагнозом, а также о трехлетней дочери Еве.

Мы с Сашей больше не вместе. <...> Теперь официально: разведенка, — сообщила инфлюенсер.

Мезенова подчеркнула, что они с бывшим мужем продолжают поддерживать хорошие отношения. Девушка призналась, они с Александром теперь существуют «исключительно как родители — дружно и с уважением». Некоторые подписчики выразили мнение, что семья блогера распалась из-за ее визитов к психологу. Однако сама Мезенова уточнила, что пошла на терапию из-за тревожности и депрессивных состояний, а не из-за проблем в отношениях.

Ранее сообщалось, что модель Полина Диброва, которая недавно развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым, кардинально сменила имидж для одной из вечеринок. Мероприятие в средневековом стиле прошло в рамках клуба, который сама Диброва основала восемь лет назад для жительниц элитного района Москвы.

До этого стало известно, что победитель 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко сыграл свадьбу со своей возлюбленной, клиническим психологом Анастасией. Торжество состоялось на винодельне Шато де Талю в Геленджике. На церемонию пара пригласила только самых близких людей.

блогеры
разводы
дети
знаменитости
