Лауреатами Премии мира имени Толстого стали главы трех стран Президентам Таджикистана, Киргизии и Узбекистана присудили премию мира Толстого

Президентам Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону и Узбекистана Шавкату Мирзиееву присудили Вторую Международную премию мира имени Л.Н. Толстого, сообщает РБК. Итоговое голосование состоялось в Radisson Collection Hotel в Москве. Как отметил председатель жюри Валерий Гергиев, решение было единогласным.

Сегодня мы чествуем усилия трех лидеров трех стран. <...> Мне кажется, этот дух движения в поиске лауреатов Международной премии мира имени Толстого начинает охватывать большие и самые различные части земного шара, — подчеркнул он.

Отмечается, что премию лидерам трех государств присудили за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Так, 31 марта 2025 года Жапаров, Рахмон и Мирзиеев подписали на встрече в Таджикистане Договор о точке стыка государственных границ и Ходжентскую декларацию о вечной дружбе.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин наградил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова орденом Мужества. Согласно тексту указа, генерал был удостоен награды за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.