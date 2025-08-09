Популярная российская блогерша оказалась в базе «Миротворца»

Российскую блогершу Анастасию Ивлееву внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее данные добавили туда еще в феврале 2019 года за поездку в Крым. Ведущую также обвиняют в посещении Мариуполя в 2024 году.

Ранее российская исполнительница Анна Дзюба (известная как Анна Асти) оказалась в базе данных «Миротворца». По информации сайта, певица была внесена в список еще в октябре 2023 года. Предположительно, причиной стало получение певицей российского гражданства. Асти продолжает выступать на территории России, имея в стране большой успех.

До этого сообщалось, что 14 детей, которые оказались в базе «Миротворца», обвиняют в «незаконном пересечении» бывшей границы Украины. На ресурсе указано, что несовершеннолетние пересекали границу из Ростовской области в ДНР через контрольно-пропускные пункты. Всем фигурантам списка вменяют «незаконное проникновение на территорию Украины».

В свою очередь депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что внесение российских детей в базу сайта «Миротворец» показывает страх президента Украины Владимира Зеленского перед «малышами в песочницах». По его мнению, украинского президента и его команду накрыл «психический маразм».