Тайна Пугачевой, критика SHAMAN и защита «Слова пацана»: что будет дальше

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Россиянам рассказали о тайном таланте Аллы Пугачевой, знаменитый SHAMAN получил критику от легенды русского рока, а в Государственной думе встали на защиту скандального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — таковы наиболее обсуждаемые новости в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что Алла Пугачева скрывала от публики на протяжении карьеры

Гитарист Александр Левшин, который проработал с певицей Аллой Пугачевой 30 лет, рассказал aif.ru, что у артистки есть хорошие способности к изобразительному искусству. Однако, по его словам, Примадонна никогда не хотела предавать свой талант художника огласке.

«Алла хорошо рисует. Фанаты наверняка помнят, как выглядели ее пластинки. Так вот, картинку „Гулливер“ на обложке этой пластинки нарисовала сама Алла. И еще много хороших рисунков у нее было и картин. Не знаю, почему-то она не сделала ни одной своей выставки. <...> Алла этот свой талант почему-то не хотела афишировать», — поделился Левшин.

При этом в пример он поставил лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который организовывал выставки своих полотен в крупных городах России. В СМИ писали, что таким образом Макаревич продвигал свои музыкальные проекты и подогревал интерес публики к группе.

Тем временем звезда отечественного кинематографа Иван Охлобыстин приоткрыл еще один неизвестный факт о Пугачевой. Актер признался, что когда-то Пугачева пыталась помешать певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) пробиться на сцену. По его словам, в 2013 году Примадонна возглавляла жюри музыкального шоу «Фактор А» и преградила певцу путь к победе.

«Мне он очень нравится. Я его помню до того, как он стал SHAMAN. <...> Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта», — вспомнил актер.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

При этом Охлобыстин добавил, что исполнительница хита «Миллион алых роз» открыто восторгалась вокальными данными и талантом SHAMAN. Но тем не менее артистка не позволила ему победить, уточнил режиссер.

Звезда «Интернов» также обратил внимание, что, вопреки трудностям, SHAMAN завоевал любовь сотен тысяч россиян и события 10-летней давности не отразились на нем. В то же время Пугачева исчезла как из жизни музыканта, так и из жизни многих соотечественников.

Не все SHAMAN похвала и восторг

Восторг Охлобыстина по поводу SHAMAN не смог разделить вокалист рок-группы «Альянс» Игорь Журавлев. Исполнитель хита 80-х «На заре», прозвучавшего в сериале «Слово пацана», в беседе с NEWS.ru раскритиковал версию этой песни в исполнении SHAMAN, который, по его словам, «не поет, а орет».

«SHAMAN хорошо исполняет свои песни, но „На заре“ он не поет, а орет. Он спел однозначно плохо, там еще и аранжировка ужасная, скудная, примитивная», — отметил вокалист группы «Альянс».

Журавлев рассказал, что больше всего ему понравилось, как песню «На заре» исполнили Баста, Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и латвийская группа Brainstorm. Он напомнил, что участники группы разбавили текст речитативами о молодости и надеждах и дали песне второе дыхание.

«[Баста и Монеточка] не стали тянуть верхние ноты, повторять меня, соревноваться со мной, а сделали это легко и непринужденно. Ближе всего ко мне по исполнению Сергей Арутюнов, и этот ход, мне кажется, неправильный. Он решил повторить и не достиг уровня оригинала», — подчеркнул Журавлев.

Свое видение легендарного хита SHAMAN несколько раз представлял на концертах. Так, впервые об этом заговорили еще в 2020 году, когда певец исполнил «На заре» на празднике 300-летия города Колпино. Позднее композиция появлялась и на выступлениях SHAMAN в Москве и других городах России.

Несмотря на критику со стороны первого исполнителя песни, зрители горячо поддержали молодого артиста. В социальных сетях поклонники SHAMAN отметили, что его версия «На заре» очень эмоциональная, а сам певец проявил смелость, решившись спеть кавер на столь сложную композицию.

Песня «На заре» вышла в 1987 году и была очень популярна, ее считают голосом того поколения. В 2020 году автор песни Олег Парастаев выложил на YouTube клип «На заре», дав ему вторую жизнь. Клип посмотрели 17 млн зрителей, музыканты начали записывать на песню каверы. Также композиция звучит в одной из сцен сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Страсти вокруг «Слова пацана» набирают обороты

Уже ставший главным сериалом 2023 года проект режиссера Жоры Крыжовникова продолжает будоражить умы простых зрителей и представителей власти. Причем мнения о киноленте разделились на два полярных лагеря: одна сторона считает, что криминальная драма дурно влияет на подростков, другая, напротив, видит картину через поучительную призму ошибок прошлого.

Так, на стороне защиты выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он заявил, что еще до запуска сериала «Слово пацана» с продюсерами обсуждалась недопустимость пропаганды криминальных субкультур. По его словам, классическим примером такой пропаганды является сериал «Бригада».

«У меня не складывается ощущения, что сериал „Слово пацана“ пропагандирует криминальную культуру», — написал он.

Что касается культового сериала 2000-х «Бригада», то каждый, кто его смотрел, по мнению Хинштейна, хотел быть похожим на героев. Они кажутся благородными, сильными, мужественными и добрыми людьми, уверен парламентарий. То, что они при этом бандиты, всегда отходило на второй план, отметил он.

«Я не думаю, что люди, дети, в том числе подростки, которые посмотрят сериал „Слово пацана“, захотят последовать судьбе героев — ведь она у них складывается далеко не самым лучшим образом», — считает Хинштейн.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

С ним согласился и сенатор Иван Евстифеев, который поднял вопрос о гонениях на сериал во время пленарного заседания Совета Федерации РФ. Политик также сопоставил современный сериал и его предшественника из «нулевых».

«Сериал „Бригада“, где романтизировали бандитизм, смотрели всей страной, но никто же не пошел по пути героев. <...> Создатели сериала „Слово пацана“ напоминают тем, кто знал это время, и показывают его тем, кто не знал, как это все было. И наша задача — сделать так, чтобы это никогда не повторилось. В 2000-х президентом стал Владимир Путин, и эра бандитизма закончилась. Поколение наших детей не знает, как может быть по-другому. Мы можем дать им возможность, пусть и таким образом, сравнить, как было, могло быть, но, к счастью, не стало», — сказал Евстифеев.

Он также заметил, что дебаты вокруг кинематографа возникают не впервые. По его словам, это хорошо, поскольку российские режиссеры и сценаристы создают картины, побуждающие общество к размышлению. Кроме того, добавил сенатор, «Слово пацана», пусть и в художественной форме, показывает часть истории страны, какой бы она ни была.

Противоположной точки зрения придерживается уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, появились доказательства того, что сериал «Слово пацана» является пропагандой насилия — во дворах происходят инсценировки драк подростков, а в Telegram-каналах появились группы с названиями реальных молодежных группировок. Она добавила, что сериал пропагандирует насилие и жестокость и при этом частично снят на государственные деньги.

«Уже появились подтверждения того, что этот сериал является пропагандой для подростков и молодежи. Сейчас происходят инсценировки стычек между молодежными группировками во дворах, появились Telegram-каналы, которые носят названия конкретных группировок, которые были в Казани в 90-е годы», — сказала Волынец.

По ее словам, авторы сериала утверждают, что он несет познавательную миссию и у всех главных героев в финале плохой конец, который должен быть назиданием, но жестокость и насилие, которые «льются с экрана», являются провоцирующим фактором для молодежи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Нина Останина

Ее поддержала председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нина Останина. Она обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ с просьбой проверить сериал. По мнению парламентария, он пропагандирует среди подростков опасный образ жизни «и уже есть первые жертвы».

Феномен российского сериала дошел и до Украины. Министерство культуры страны потребовало прекратить распространять в Сети «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ведомство прямо не упоминало киноленту, однако прикрепило постер, из которого следует, что речь идет о криминальной драме Жоры Крыжовникова. Министерство объяснило позицию тем, что сопротивление РФ оказывают не только ВСУ, но и каждый, кто предпочитает украинский контент.

Звезды российского медиапространства также разделились в своем видении сериала. Например, российский боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев рассказал, что не смог досмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, он выключил драму после 15 минут просмотра и счел героев киноленты неестественными.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

«Наверняка многие из вас знают о том, что недавно вышел новый сериал „Слово пацана“, в котором играет мой друг Никита Кологривый (исполнитель роли Кощея. — NEWS.ru). Всю эту историю с сериалом сейчас довольно сильно романтизируют. Я посмотрел 15 минут первой серии. Больше смотреть не смог. Во-первых, что я там не видел? Все происходящее в сериале мне более чем знакомо. Во-вторых, большинство героев неестественны», — отметил спортсмен.

А вот телеведущая Ксения Бородина в своем аккаунте в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) поддержала ленту. Однако поклонники теледивы не оценили «рекламы» сериала про «насилие» и отметили, что «у нас много других фильмов, хороших и добрых».

Шоумен Стас Барецкий в свою очередь заметил, что попытки запрета делают сериалу «Слово пацана» дополнительную рекламу. По его словам, сериалы про бандитов особой угрозы обществу не несут, поскольку в России «полстраны в тюрьме сидело» и многим «нравится эта фишка».

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