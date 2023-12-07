«Знакомо»: чемпион AMC Fight Nights не смог смотреть «Слово пацана» Боец Минеев раскритиковал «Слово пацана» за неестественность

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Российский боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев в своем Telegram-канале сообщил, что не смог досмотреть нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, он выключил драму после 15 минут просмотра и счел героев киноленты неестественными.

Наверняка многие из вас знают о том, что недавно вышел новый сериал «Слово пацана», в котором играет мой друг Никита Кологривый. Всю эту историю с сериалом сейчас довольно сильно романтизируют. Я посмотрел 15 минут первой серии. Больше смотреть не смог. Во-первых, что я там не видел? Всё происходящее в сериале мне более чем знакомо. Во-вторых, большинство героев неестественны, — отметил спортсмен.

Минеев добавил, что благодарен родителям и спорту за то, что ему удалось быть выше «субкультуной коррозии», которая происходила в 1980-х. Своим поклонникам он посоветовал ставить в жизни только великие цели, чтобы не заниматься пустыми делами.

Ранее сенатор Иван Евстифеев встал на защиту криминальной драмы. Он указал, что популярный сериал 2000-х «Бригада» смотрела вся страна и никто не пошел по пути его героев. Такая же ситуация со «Словом пацана». Сенатор объяснил, что сериал, пусть и в художественной форме, показывает часть истории страны, какой бы она ни была.