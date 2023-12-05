5 киноляпов в сериале «Слово пацана», которые заметили зрители Зрители назвали пять киноляпов из сериала «Слово пацана»

Фото: WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова критикуют за романтизацию молодежного бандитизма, но у зрителей есть и другие претензии к нему. Многие находят в «Слове пацана» неточности и объясняют, почему тех или иных предметов не было в конце 1980-х годов. NEWS.ru собрал киноляпы, которые заметили пользователи соцсетей, жившие в СССР.

Члены группировок слушают «Ласковый май»

Член молодежной группировки Марат просит чушпана Андрея сыграть песню «Ласкового мая» на пианино. Позже композиция «Седая ночь» в исполнении Юрия Шатунова неоднократно звучит в сериале.

«Мне кажется, тогдашняя шпана и гопники все-таки предпочитали слушать блатные песни, шансон определенного содержания», — пишет посетитель форума kino-teatr.ru.

Другие пользователи сайта о кино согласны с его мнением. «По поводу музыки, мне стало странно, что такой тру-пацан тащился от „Ласкового мая“ как третьеклашка (это предельный возраст, когда у меня из друзей хоть кто-то его слушал). Были же и брейк-потанцушки, и „Модерн Токинг“ у девчонок, и Цой. А тут всю первую серию Шатунов в кадре, у меня аж кровь из ушей потекла», — отмечают на том же сайте.

Фото: WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Кража шапки завуча ее учеником

По сюжету мама Андрея проигрывают меховую шапку наперсточникам. Марат решает помочь и подарить ей головной убор. Он срывает меховую шапку с головы завуча и преподавательницы английского, которая его прекрасно знает.

«Встретить на улице своего же учителя и с него же снять шапку — это полный маразм. Такое ощущение, что главный герой Марат — полный идиот, потому что такое представить невозможно в любое время», — вынесли вердикт сцене зрители.

Многие считают, что даже недалекий гопник не стал бы срывать шапку с головы знакомого человека, так как его могли бы сразу отвезти в отделение милиции.

Видеокассета с фильмом «Пираты XX века»

Пацаны смотрят по «видику» первый советский остросюжетный фильм «Пираты XX века». Этот фильм был снят в 1979 году, его показывали по советскому телевидению и в кинотеатрах. В то время на видеомагнитофонах смотрели зарубежные киноновинки.

В конце 1980-х в моде были боевики «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом, «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером, «Кобра» с Сильвестром Сталонне, фантастика «Чужие» с Сигурни Уивер, ужастик совместного производства СССР и Польши «Заклятье долины змей» и другие кинохиты.

«Непонятно, правда, почему они смотрели «Пиратов XX века? Фильм 1979 года, все его должны были миллион раз увидеть вдоль и поперек», — возмущается поклонник сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Фото: WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Компьютер в отделении милиции

По сюжету Андрей (Пальто) приходит в отделении милиции к Ильдару за продуктами, и тот дает ему компьютер поиграть в игру. Зрители убеждены, что в районном отделении МВД Казани в то время не было такой техники. В конце 1980-х милиционеры не могли купить ИПК (индустриальный персональный компьютер).

«Считаю этот момент натяжкой. Я начал работать в прокуратуре в 1988 году, компьютеров не было ни в одной из районных, ни даже в областной. В ГУВД их тоже не было. Все печатали на машинках или писали от руки. Первый компьютер увидел в РУБОП примерно в 1995 году, он был из изъятых. Сам я компом на службе обзавелся в 1999 году, далеко не у всех еще они были. Массово АРМ стали закупаться для „органов“ в начале нулевых (в прокуратуре — активно, в милиции хуже с этим было)», — пишет зритель с опытом работы в органах.

«Вы-то сами эти компьютеры видели в каких-то госучреждениях? Даже там, где в них в общем-то была потребность (налоговые, плановые отделы промышленных предприятий, банки) — их абсолютно точно не было», — отметила в комментариях к сериалу посетительница kino-teatr.ru.

Дипломат у школьницы Айгуль

Школьница Айгуль, которую сыграла дочь актрисы Юлии Пересильд, ходит на уроки с дипломатом. «Я 1980 года рождения. Благодарю создателей не за лубочную картинку, а за внимание к деталям, Есть маленький диссонанс, например, девочки никогда не ходили с черными дипломатами», — пишут в комментариях к «Слову пацана».

Дипломаты были роскошью среди учащихся школ. Они стоили недешево и продавались не везде, в основном их носили ученики старших классов, девочки предпочитали сумки из кожзама.

В действительности маленьких «неточностей» в сериале больше. Например, уже в конце 1980-х ученики не повязывали красные галстуки, как это делает Марат, а белые парадные фартуки (его носила Айгуль) девочки надевали всего несколько раз в году: 1 сентября, на экзамены и на выпускной.

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