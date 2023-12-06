Попытками запретить сериал «Слово пацана» депутаты лишь создают ему рекламу, работая невольными пиарщиками, заявил NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его словам, лучше бы парламентарии боролись с порнофильмами и выполняли указ президента России Владимира Путина о пересаживании на отечественные автомобили.
Сейчас любой запрет работает на кассу. Сериалу, наоборот, хорошо, он свою миссию выполнил, и по-любому будет продолжение. У меня ощущение, что депутаты работают пиарщиками. Они на самом деле ничего запретить не могут. Что депутаты могут запретить? Они только могут об этом говорить и делать этому сериалу рекламу, — уверен Барецкий.
По его словам, сериалы про бандитов особой угрозы обществу не несут, поскольку в России «полстраны в тюрьме сидело» и многим «нравится эта фишка». Другое дело — порнофильмы, считает Барецкий.
У нас порноактрисы до сих пор на корпоративах выступают. Почему не борются с этой реальной грязью? — резюмировал шоумен.
Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев ранее заявил, что нет причин запрещать сериал Жоры Крыжовникова. Комментируя претензии к ленте, он подчеркнул, что сюжет как раз объясняет зрителям, почему нельзя становиться на путь криминала.