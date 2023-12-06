«Депутаты работают пиарщиками»: Барецкий о призывах закрыть «Слово пацана» Барецкий: депутаты своими запретами лишь сделают рекламу сериалу «Слово пацана»

Фото: Wink

Кадр из фильма «Слово пацана»

Попытками запретить сериал «Слово пацана» депутаты лишь создают ему рекламу, работая невольными пиарщиками, заявил NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его словам, лучше бы парламентарии боролись с порнофильмами и выполняли указ президента России Владимира Путина о пересаживании на отечественные автомобили.

Сейчас любой запрет работает на кассу. Сериалу, наоборот, хорошо, он свою миссию выполнил, и по-любому будет продолжение. У меня ощущение, что депутаты работают пиарщиками. Они на самом деле ничего запретить не могут. Что депутаты могут запретить? Они только могут об этом говорить и делать этому сериалу рекламу, — уверен Барецкий.

По его словам, сериалы про бандитов особой угрозы обществу не несут, поскольку в России «полстраны в тюрьме сидело» и многим «нравится эта фишка». Другое дело — порнофильмы, считает Барецкий.

У нас порноактрисы до сих пор на корпоративах выступают. Почему не борются с этой реальной грязью? — резюмировал шоумен.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев ранее заявил, что нет причин запрещать сериал Жоры Крыжовникова. Комментируя претензии к ленте, он подчеркнул, что сюжет как раз объясняет зрителям, почему нельзя становиться на путь криминала.