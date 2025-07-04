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04 июля 2025 в 21:28

Бывший игрок «Спартака» оказался в реанимации

Бывший футболист «Спартака» Мухамадиев лежит в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев лежит в реанимации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, экс-игрок московского ФК находится там на протяжении двух недель, его подключили к аппарату ИВЛ. Уточняется, что состояние 58-летнего Мухамадиева оценивается как стабильно тяжелое.

Он уже две недели находится в реанимации, сейчас подключен к аппарату ИВЛ, — сообщил собеседник агентства.

До этого лондонский «Челси» опубликовал официальное соболезнование в связи с трагической гибелью своего бывшего игрока Диогу Жоты и его брата. Новость о кончине игрока «Ливерпуля» и его родственника потрясла весь клуб.

Ранее сообщалось, что воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА и его сотрудник Георгий Кодзаев ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 27 лет. По словам представителей команды, молодой человек, умерший после продолжительной болезни, был не только профессионалом, но и верным товарищем.

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