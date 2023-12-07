«Он не поет, а орет»: солист «Альянса» о кавере SHAMAN «На заре» Солист «Альянса» Игорь Журавлев назвал кавер «На заре» SHAMAN «худшим»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Исполнитель хита 80-х «На заре», прозвучавшего в сериале «Слово пацана», Игорь Журавлев рассказал NEWS.ru, что лучшие каверы песни сделали рэпер Баста и группа Brainstorm. Он также раскритиковал версию этой песни в исполнении SHAMAN, который, по его словам, «не поет, а орет».

SHAMAN хорошо исполняет свои песни, но «На заре» он не поет, а орет. Он спел однозначно плохо, там еще и аранжировка ужасная, скудная, примитивная, — отметил вокалист группы «Альянс».

Журавлев рассказал, что больше всего ему понравилось, как песню «На заре» исполнили Баста, Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и латвийская группа Brainstorm. Он напомнил, что участники группы разбавили текст речитативами о молодости и надеждах и дали песне второе дыхание.

[Баста и Монеточка] не стали тянуть верхние ноты, повторять меня, соревноваться со мной, а сделали это легко и непринужденно. Ближе всего ко мне по исполнению Сергей Арутюнов, и этот ход, мне кажется, неправильный. Он решил повторить и не достиг уровня оригинала, — подчеркнул Журавлев.

Песня «На заре» вышла в 1987 году и была очень популярна, ее считают голосом того поколения. В 2020 году автор песни Олег Парастаев выложил на YouTube клип «На заре», дав ему вторую жизнь. Клип посмотрели 17 млн зрителей, музыканты начали записывать на песню каверы. Также композиция звучит в одной из сцен сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец потребовала запретить сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова. Она считает, что сериал пропагандирует насилие и жестокость и при этом частично снят на государственные деньги.