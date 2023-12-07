«Крыша поехала»: Бородину осудили за рекламу сериала «Слово пацана» Поклонники назвали грубой рекламу сериала «Слово пацана» в блоге Бородиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Бородина

Российскую телеведущую Ксению Бородину в ее блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвали недальновидной из-за пиара сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Поклонники в комментариях отметили, что пропагандирующая насилие картина может оказать негативное влияние на психику подростков. Бородиной порекомендовали прекратить делать «грубую» рекламу фильма и переключиться на турецкие сериалы.

Несут через блогеров этот сериал про насилие в массы, потом еще больше преступлений будет среди подростков. Крыша поехала? — написала подписчица Марго.

Поклонница Мария Шушинина заявила, что не смотрела и не будет смотреть сериал, о котором так много говорят. Зрительница Ксения выразила недоумение, почему сериал «о беде» блогеры расхватали на мемы и выдают за что-то смешное. Пользовательница Мария Долгова задалась вопросом, зачем блогеры специально «подсаживают» молодежь на этот сериал, сообщив, что «у нас много других фильмов, хороших и добрых».

Фильм интересный, но он оставляет такие неприятные ощущения на душе, что досмотреть до конца не хочется. На душе становится плохо, прям какой-то комок, — подчеркнула Анюта Шарапова.

Ранее сенатор Иван Евстифеев выступил в защиту криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, нашумевший сериал 2000-х «Бригада» смотрела вся страна и никто не пошел по пути его героев. Он также заметил, что дебаты вокруг кинематографа возникают не впервые. По его словам, это хорошо, поскольку российские режиссеры и сценаристы создают картины, побуждающие общество к размышлению. Кроме того, добавил сенатор, «Слово пацана», пусть и в художественной форме, показывает часть истории страны, какой бы она ни была.